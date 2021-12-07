До дня української хустки запустили модний флешмоб (фото)

Якщо вишиванка це наш генетичний код, то хустка – оберіг та символ життя

Щороку сьомого грудня відзначається Всесвітній день української хустки. Це неофіційне свято, яке з'явилося 2019 року, покликане об'єднати жінок різних професій, віку та національностей для збереження українських традицій.

Хустка – особливе вбрання українок. Тут поєднані стримані кольори та витончені малюнки, яскраві барви та ніжні візерунки, що підкреслюють ніжність та вишуканість українок, їх природну красу. Хустка – невід’ємна частина української культурної спадщини. Хустина є оберегом жінки з давніх-давен. Дівчатка, в основному, носили стрічки, віночки, а коли жінка виходила заміж, то вона одягала на голову хустку. Хустка була її оберегом, оберегом сім’ї, родини. Це – символ і необхідність.

Цього дня по всій країні проходить флешмоб, учасники якого діляться яскравими фото в соцмережах.

Від Ірини Геращенко та Жанни Боднарук, до жінок Шрамківської сільської ради − усі хочуть популяризувати українські традиції.

Погляньте, на красунь-україночок і підтримайте всеукраїнський флешмоб.

Додамо, що сьомого грудня можна дізнатися про дівочу долю. В цьому допомагають символічні предмети: хустинка, стрічка, каблучка, хрест. Раніше одна із дівчат це розкладала на столі і накривала тарілками так, щоб не бачили інші. Потім кожна по черзі підходила і піднімала одну із тарілок. Якщо під нею виявиться стрічка, буде ще рік у дівках, якщо каблучка, то вийде заміж, якщо знайде хустинку – буде покриткою, коли ж випаде хрест, то помре. А щоб вгадати достаток майбутнього чоловіка, насипали в миску крупу і в неї кидали золоті, срібні та залізні персні. Який витягнеш – таку долю й вибереш.

Народні прикмети

Якщо погода ясна 7 грудня, то зима холодна буде.

Якщо ж тепло за вікном, то морози вдарять в другій половині грудня.

Відлига або туман віщують сильне похолодання, яке настане після Варвариного дня (17 грудня).

Якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступний рік буде неврожайним.

Місяць в колі знаходиться – буде заледеніння.

Якщо зірки на небі маленькі, то очікується снігопад.

Головне цього дня – не чинити лиха іншим людям.