Великомучениці Катерини: чому в цей день заведено було ворожити

7 грудня в Україні святкують іменини панянки з ім’ям Катерина

Сьогодні, у вівторок, 7 грудня, віряни відзначають день великомучениці Катерини з Олександрії.

Історія

Свята великомучениця Катерина була дочкою Конста, управителя Олександрії Єгипетської часів імператора Максиміна (305-313). Живучи в столиці – центрі еллінської освіченості, Катерина, наділена рідкісною красою і розумом, отримала блискучу освіту, вивчала твори кращих античних філософів та вчених.

Юнаки з найіменитіших родин імперії добивалися руки прекрасної Катерини, але жоден із них не став її обранцем.

Дівчина оголосила батькам, що згодна вийти заміж лише за того, хто перевершить її в знатності, багатстві, красі і мудрості. Мати Катерини, таємна християнка, повела її за порадою до свого духівника, святого старця. Вислухавши дівчину, старець сказав, що знає Юнака, Котрий перевершує її у всьому. На прощання старець вручив Катерині ікону Божої Матері з Ісусом на руках і звелів із вірою молитися до Цариці Небесної – Матері того самого Нареченого.

Катерина молилася та отримала видіння, яке спонукало її прийняти хрещення.

У цей час в Олександрію на язичницьке свято прибув сам імператор Максимін. Приносилися, як було заведено, і людські жертви – на смерть у вогні прирікали сповідників Христа, які не відступили від Нього під тортурами. Катерина пішла до Максиміна з викриттям язичників.Імператор наказав піддати Катерину жорстоким мукам, а потім кинути в темницю. Дівчині відрубали голову.

Пам’ять святої великомучениці Катерини шанується у всьому християнському світі з особливою пошаною і благоговінням.

Словянські традиції

Водночас 7 грудня припадало давнє слов’янське свято долі, тому й заведено в жінок ворожити. А потім до нього приєдналося і християнське трактування: день пам’яті великомучениці. Катерини – це ім’я, що означає «чиста душею».

Вважається, що Свята Катерина допомагає дівчатам знайти свого судженого. Дівчатам, які шукають любові, традиційно радять сходити 7 грудня до церкви і помолитися перед іконою Святої Катерини. У цей день перед образами святої Катерини ставлять свічки, а під вечір ворожать на свою долю. Також цього дня дівчата зрізали гілки вишні і ставили у воду біля ікон. Вважалося, що якщо до Старого Нового року (свята Святої Маланки) вишні зацвітали, то скоро дівчина вийде заміж.

Хоча 7 грудня припадає на різдвяний піст, але влаштовували вечорниці й гадання. Цього дня дівочю долю іноді вирішували навіть чоботи. Переставляючи їх по черзі, міряли будинок від столу до порогу. Чий чобіт вийде за поріг, та дівчина першою вийде заміж наступного року.

Ще один спосіб ворожіння – після вечері вийти на вулицю і якомога ближче підійти до вікон найближчого житла, аби почути про що розмовляють господарі. За характером розмови можна визначити свою долю.

Дізнатися про дівочу долю допомагали символічні предмети: хустинка, стрічка, каблучка,

Як раніше святкували день жіночої долі?

У дохристиянські часи українці вшановували різних божеств. Одними з них були Богині Долі. Їм жінки приносили подарунки у вигляді пожертв: хліба, квітів, молока тощо.

Також заведено було ворожити, аби дізнатися в Богинь про своє майбутнє. Усі дарунки, дотримування традицій та ворожіння стосувалися любовної тематики. Сили та енергія були націлені на привернення до себе сімейного щастя, кохання, вдалого шлюбу.

Поки молоді дівчата ворожили на судженого – хлопці просили в Богинь Долі про хорошу дружину. А вагітні жінки молилися про вдалі пологи та здорових немовлят.

Чому Богинь Долі пов’язали з Великомученицею Катериною? Вона, так само, як ці божества, вважалася заступницею всіх жінок.

Ворожити чи молитися до великомучениці Катерини – вибір особистий. Головне цього дня – не чинити лиха іншим людям.





