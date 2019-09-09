Друге життя вінтажного авто Jaguar, яке гнило в заростях приватного маєтку майже 30 років



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Тепер розкішний Jaguar оцінюється в 125 тисяч фунтів (151 тисяча доларів)

Компанії, що спеціалізується на відновленні автомобілів, вдалося вдихнути нове життя в вінтажний Jaguar, який 30 років гнив в заростях приватного маєтку в Глостерширі.

Після того, як над автомобілем в жалюгідному стані потрудилися справжні профі своєї справи, його просто не впізнати. Тепер розкішний Jaguar оцінюється в 125 тисяч фунтів (151 тисяча доларів).