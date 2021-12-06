Фальшиві дрова: поліція затримала незвичайних шахраїв (фото)

Усі особи перевіряються на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів

Усі особи перевіряються на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів

Злодії наживаються на підготовці до опалювального сезону

На Дніпропетровщині в ході спецоперації поліцейські затримали злочинне угруповання, яке ошукало громадян на понад мільйон гривень.

За повідомленням поліції, шахраї розміщували в Інтернеті оголошення про продаж дров для опалювального сезону, та після одержання грошей зникали. Діяли шахраї на майже всій території держави.

Третього грудня на підставі отриманих слідством доказів правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД припинили діяльність злочинної групи та викрили її учасників. Ними виявились четверо громадян, серед – 35-річний організатор, який наразі відбуває покарання у виправній колонії. Виконавцями злочинів є дві жінки та 32-річний чоловік.

За місцем мешкання фігурантів на території м. Марганець, м. Кривий Ріг та у приміщенні виправної колонії Синельниківського району було проведено ряд обшуків, під час яких вилучили наркотики, мобільні телефони, комп’ютерне обладнання, сім-карти, банківські картки та блокнот із «чорновими» записами, що підтверджують злочинне діяння угруповання.

За даним фактом слідчим за процесуальним керівництвом прокуратури організатору повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями столичні правоохоронці розшукали двох чоловіків, які підозрюються у розбійному нападі на пункт обміну валют на проспекті Відрадному.

24 жовтня чоловік намагався сокирою зламати банкомат у Кагарлику.

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