Трагедія у Вінниці: у будинку медики знайшли мертвими трьох людей

Обставини та причини смерті господаря і його гостей з’ясовують правоохоронці

У одному з приватних будинків Вінниці 4 грудня знайшли мертвими трьох людей. Повідомлення про тіла правоохоронці отримали від медиків «швидкої допомоги», інформує пресслужба Нацполіції області.

У кімнатах будинку поліцейські виявили без ознак життя 50-річного чоловіка, власника оселі, та двох його знайомих: 25-річного чоловіка та 34-річну жінку. Наразі усі обставини та причини смерті людей з'ясовують в межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок».

За попередньою інформацією, вінничани могли отруїтися чадним газом через пічне опалення в помешканні.

Раніше у Полтаві у квартирі багатоповерхового будинку знайшли тіла двох чоловіків, ще одну особу госпіталізовано у важкому стані. Серед загиблих були 17-річний підліток та 25-річний чоловік, які разом працювали та орендували квартиру.

Тіла знайшла власниця нерухомості після того, як їй зателефонував роботодавець померлих, стурбований тим, що чоловіки не вийшли на роботу. Обидва лежали у ліжках без слідів насильницької смерті.

Також у Броварах родина з трьох осіб отруїлася чадним газом. До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що не може додзвонитися родичам. Поліція та рятувальники терміново виїхали на місце події і виявили в квартирі трьох загиблих.