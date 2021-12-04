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    Трагедія у Вінниці: у будинку медики знайшли мертвими трьох людей

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    Вінничани могли отруїтися чадним газом через пічне опалення в помешканні - Трагедія у Вінниці: у будинку медики знайшли мертвими трьох людей
    Вінничани могли отруїтися чадним газом через пічне опалення в помешканні
    фото з відкритих джерел

    Обставини та причини смерті господаря і його гостей з’ясовують правоохоронці

    У одному з приватних будинків Вінниці 4 грудня знайшли мертвими трьох людей. Повідомлення про тіла правоохоронці отримали від медиків «швидкої допомоги», інформує пресслужба Нацполіції області.

    У кімнатах будинку поліцейські виявили без ознак життя 50-річного чоловіка, власника оселі, та двох його знайомих: 25-річного чоловіка та 34-річну жінку. Наразі усі обставини та причини смерті людей з'ясовують в межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок».

    За попередньою інформацією, вінничани могли отруїтися чадним газом через пічне опалення в помешканні.

    Раніше у Полтаві у квартирі багатоповерхового будинку знайшли тіла двох чоловіків, ще одну особу госпіталізовано у важкому стані. Серед загиблих були 17-річний підліток та 25-річний чоловік, які разом працювали та орендували квартиру.

    Тіла знайшла власниця нерухомості після того, як їй зателефонував роботодавець померлих, стурбований тим, що чоловіки не вийшли на роботу. Обидва лежали у ліжках без слідів насильницької смерті.

    Також у Броварах родина з трьох осіб отруїлася чадним газом. До поліції звернулася жінка, яка повідомила, що не може додзвонитися родичам. Поліція та рятувальники терміново виїхали на місце події і виявили в квартирі трьох загиблих.

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    Теги: трагедія опалення рятувальники поліція жінка чоловік вінничани
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    Трагедія у Вінниці: у будинку медики знайшли мертвими трьох людей