Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
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Хуан Оліфант (Juan Oliphant) - талановитий фотограф і океанський дайвер, який проживає в Халейві, Гаваї, Сполучені Штати
Він спеціалізується в основному на океанській і підводній фотографії.
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Хуан отримав ступінь в галузі образотворчого мистецтва та фотографії в BYUH в Laie Hawaii. Оліфант також є співвласником One Ocean Diving і співзасновником Water Inspired Conservation Group.
Варто зазначити, що у нього є понад 460 тисяч підписників в Instagram.