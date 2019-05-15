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    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США

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    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США

    Хуан Оліфант (Juan Oliphant) - талановитий фотограф і океанський дайвер, який проживає в Халейві, Гаваї, Сполучені Штати

    Він спеціалізується в основному на океанській і підводній фотографії.

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    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США
    Фантастичні підводні світлини, зроблені талановитим фотографом з США

    Хуан отримав ступінь в галузі образотворчого мистецтва та фотографії в BYUH в Laie Hawaii. Оліфант також є співвласником One Ocean Diving і співзасновником Water Inspired Conservation Group.

    Варто зазначити, що у нього є понад 460 тисяч підписників в Instagram.

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