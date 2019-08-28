Африканських слонів заборонили продавати у зоопарки і цирки



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За заборону на експорт африканських слонів проголосували 87 делегатів, проти були 29

На міжнародній конференції в Женеві прийнято рішення заборонити експорт слонів із Зімбабве, Ботсвани, Намібії і ПАР на інші континенти.

Про це повідомляє DW.

Відповідну пропозицію підтримали країни-підписанти Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES).

За заборону на експорт африканських слонів проголосували 87 делегатів, проти були 29, утрималися 25.

Як зазначається, заборона стосується експорту слонів особливо, до Китаю. Перевіз тварин дозволений лише в регіони, які є їх середовищем проживання.

Тим не менш, раніше низка південно-африканських країн зажадали зняти заборону на торгівлю слоновою кісткою. Це Ботсвана, Зімбабве, Замбія, Намібія і Ангола. Слонова кістка - це зуби слона, що розрослися в бивні. У африканських слонів бивні здатні досягати триметрової довжини при масі до 100 кг кожен. Індійські слони скромніші: один бивень не перевищують 75 кг ваги.