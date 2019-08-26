На Волині жінки голіруч ледь не розірвали свиню (відео)



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На Волині жінки голіруч ледь не розірвали свиню

Сцена насильства відбулась на очах у дітей

Під час святкування Дня громади у Заборольській ОТГ люди ледве не розірвали на частини двох маленьких поросят. За такі дії на учасників інциденту та організаторів конкурсу активісти поскаржились в поліцію за жорстоке ставлення до тварин.

Відео інциденту, який стався 25 серпня, розмістив у Фейсбуці Дмитро Корецький.

Під час святкування на сільському стадіоні в селі Забороль організатори влаштували конкурс. Люди накинулися на двох поросят і почали тягнути їх у різні сторони.

Увага! На відео містяться сцени насильства.

У коментарі виданню Волинські Новини голова Заборолівської ОТГ Валерій Боярський зазначив, що суть конкурсу полягав у тому, щоб першим спіймати порося. Переможець отримував право забрати його собі. Конкурс проводять не вперше, минулі роки все відбувалось спокійно. З його слів, поросята не постраждали.

«Поросята не постраждали: живі-здорові, апетит хороший. Вони зараз в приватних руках, в людей, які перемогли у конкурсі. А якщо говорити про гуманність, то через деякий час на цих поросят чекає така ж доля, як всіх свиней, це життя», – резюмує очільник ОТГ.

Інцидент викликав обурення користувачів соцмереж, дійшло до скарг в поліцію. Як повідомив ІА Волинські Новини луцький режисер Олександр Стеренчук, він написав заяву у поліцію щодо жорстокого поводження з тваринами.

«В поліції прийняли мою заяву, яку я написав на учасників конкурсу та організаторів через жорстоке поводження з тваринами», – пояснив Олександр Стеренчук.

Зауважимо, у коментарі під відео свідки повідомили, що це відбувалося на очах у дітей, які були там присутні. Побачене настільки вразило їх, що вони почали плакати.

Інші користувачі Фейсбук також засудили таку жорстокість заборольців.