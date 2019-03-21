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    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея

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    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея

    Архітектор Йозеф Лакнер (Josef Lackner) реалізував свій задум на пагорбі над Бруніко в 1972/73 роках

     Місце, оточене чудовим ландшафтом, було прикрашене незвичайним будинком, який представляє собою п'ятисторонньому призму, що спирається на шість низьких бетонних стовпів.

    Через 35 років будинок був відремонтований і розширений. Проект забезпечує більшу зручність використання і оптимізує комфорт проживання завдяки збільшенню теплоізоляції, встановленню підігріву підлоги, теплового насоса і вентиляції. Всі ці рішення забезпечують велику економію енергії.

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    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея
    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея
    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея
    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея
    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея
    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея
    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея
    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея
    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея
    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея
    Фантастичний будинок у лісі, який схожий на НЛО. Фотогалерея

    Ці втручання не поставили під загрозу ідею і структурну якість зовнішньої оболонки і інтер'єру. Будинок був поліпшений за рахунок установки душа і туалету в підвалі. Кухня стала набагато яскравішою, тому що деякі вікна були додані в бічні кути північного фасаду, а спальні стали більш просторими і яскравими.

    У підвалі денне світло проникає через скляний куб над сходами, а деякі горизонтальні і вертикальні світлодіодні смуги створюють атмосферу, подібну до тієї, яку Лакнер створив в головній кімнаті за допомогою вікна і непрямого освітлення, що створюється бічними ліхтарями.

    Балкон шале був замінений легкою конструкцією з невеликих балок. Діагональні сталеві балки, закріплені на бетонних стовпах, підтримують цю конструкцію. Це нове рішення пропонує вдвічі більше місця, ніж раніше.

    Коли металеві сходи зі сталі Corten зникають в лівій боковій стінці, як драбина НЛО, здається, що весь будинок висить над землею. В результаті вийшов відмінний приклад творчого відновлення оригінального архітектурного шедевра.

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