На сходах будинку в Києві виявили тіло чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло лежало на сходовому прольоті у під'їзді будинку Фото: Інформатор

Причина смерті чоловіка на даний момент невідома

У ніч на четвер, 21 березня, у будинку на вулиці Вишгородській, 8 у Києві виявили труп чоловіка. Тіло лежало на сходовому прольоті між четвертим і п'ятим поверхами 5-поверхівки.

Виклик на лінію 103 надійшов о 01:47. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів місцевий житель, який проживає на п'ятому поверсі, він вийшов зі своєї квартири і збирався йти у справах. Але, спускаючись сходами, побачив чоловіка без свідомості. Хлопець відразу ж викликав «швидку».

Медикам, які прибули на місце, лише залишалося констатувати смерть. Саме лікарі і повідомили про подію правоохоронцям.

На вигляд померлому близько 40 років, його особа не встановлена. Попередньо, на тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявили. Причину смерті чоловіка встановлять експерти.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 11 березня біля сміттєвих баків будинку на бульварі Тараса Шевченка, 46в двірник виявив бездиханне тіло чоловіка. Труп знаходився в підвалі підсобної прибудови.