Аваков вважає Путіна «скаженим собакою»

Це може бути «холодна війна» між західною цивілізацією і Російською імперією, як її бачить Путін - Аваков

«Щоб це не була «гаряча війна» для України, і ми повинні бути до цього готові» – Міністр внутрішніх справ

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що заява президента США Джо Байдена щодо президента РФ Володимира Путіна може спричинити «холодну війну», яка на фронті здатна перетворитися на нову фазу війни «гарячої».

Про це міністр заявив в ефірі одного з українських телеканалів ввечері у п’ятницю, 19 березня 2021 року.

«Це може бути «холодна війна» між західною цивілізацією і Російською імперією, як її бачить Путін. Я думаю про те, щоб це не була «гаряча війна» для України, і ми повинні бути до цього готові. Оскільки у цій своїй грі Путін може зробити чергову авантюру для нас, яка буде коштувати дорого», – наводить слова Авакова агенція Інтерфакс-Україна.

«Ми повинні бути готові і ми будемо готові. Ми повинні думати, як не допустити, щоб цей «скажений собака» прорвався до нас в Україну. Треба бути сильними, вірити в себе і робити те, що повинні», – наголосив очільник МВС.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею».

Як повідомлялося, Білий дім повідомив, коли відбудеться зустріч Байдена та Путіна.

Читайте також: