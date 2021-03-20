Управління справами президента РФ закупить 2,5 тис. пачок презервативів та сигарети

Навіщо управлінню справами президента РФ знадобилися презервативи та для якого саме з органів влади вони призначені, в описі закупівлі не зазначено

На придбання цигарок, запальничок і презервативів Управління справами президента РФ витратить 15 мільйонів рублів

Управління справами президента Росії вирішило закупити майже 2,5 тисячі пачок презервативів.

Про це повідомляє видання «Открытые медиа» з посиланням на портал держзакупівель.

Зокрема, управління справами президента Путіна хоче закупити 574 упаковки презервативів Durex, 490 презервативів Contex, 337 «Гусарских», 346 презервативів «Любить по-русски» і 559 гумових виробів «Неваляшка. Шапка-невидимка».

Навіщо управлінню справами президента РФ знадобилися презервативи та для якого саме з органів влади вони призначені, в описі закупівлі не зазначено. Крім засобів контрацепції, підприємство купує цигарки та запальнички.

Серед замовлених товарів – 10 тисяч пачок сигарет Parliament, 2 тисячі пачок «Собрание», 3 тисячі пачок «Лиггетт-Дукат» і 705 пачок сигарет «Ангара».

Загалом на придбання цигарок, запальничок і презервативів підприємство витратить 15 мільйонів рублів (5,6 мільйона гривень).