Управління справами президента РФ закупить 2,5 тис. пачок презервативів та сигарети

Управління справами президента РФ закупить 2,5 тис. пачок презервативів та сигаретидокумент
На придбання цигарок, запальничок і презервативів Управління справами президента РФ витратить 15 мільйонів рублів
Управління справами президента Росії вирішило закупити майже 2,5 тисячі пачок презервативів.
Про це повідомляє видання «Открытые медиа» з посиланням на портал держзакупівель.
Зокрема, управління справами президента Путіна хоче закупити 574 упаковки презервативів Durex, 490 презервативів Contex, 337 «Гусарских», 346 презервативів «Любить по-русски» і 559 гумових виробів «Неваляшка. Шапка-невидимка».
Навіщо управлінню справами президента РФ знадобилися презервативи та для якого саме з органів влади вони призначені, в описі закупівлі не зазначено. Крім засобів контрацепції, підприємство купує цигарки та запальнички.
Серед замовлених товарів – 10 тисяч пачок сигарет Parliament, 2 тисячі пачок «Собрание», 3 тисячі пачок «Лиггетт-Дукат» і 705 пачок сигарет «Ангара».
Загалом на придбання цигарок, запальничок і презервативів підприємство витратить 15 мільйонів рублів (5,6 мільйона гривень).