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    Управління справами президента РФ закупить 2,5 тис. пачок презервативів та сигарети

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    Навіщо управлінню справами президента РФ знадобилися презервативи та для якого саме з органів влади вони призначені, в описі закупівлі не зазначено - Управління справами президента РФ закупить 2,5 тис. пачок презервативів та сигарети
    Навіщо управлінню справами президента РФ знадобилися презервативи та для якого саме з органів влади вони призначені, в описі закупівлі не зазначено
    Фото ілюстративне

    На придбання цигарок, запальничок і презервативів Управління справами президента РФ витратить 15 мільйонів рублів

    Управління справами президента Росії вирішило закупити майже 2,5 тисячі пачок презервативів.

    Про це повідомляє видання «Открытые медиа» з посиланням на портал держзакупівель.

    Зокрема, управління справами президента Путіна хоче закупити 574 упаковки презервативів Durex, 490 презервативів Contex, 337 «Гусарских», 346 презервативів «Любить по-русски» і 559 гумових виробів «Неваляшка. Шапка-невидимка».

    Навіщо управлінню справами президента РФ знадобилися презервативи та для якого саме з органів влади вони призначені, в описі закупівлі не зазначено. Крім засобів контрацепції, підприємство купує цигарки та запальнички.

    Серед замовлених товарів – 10 тисяч пачок сигарет Parliament, 2 тисячі пачок «Собрание», 3 тисячі пачок «Лиггетт-Дукат» і 705 пачок сигарет «Ангара».

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    Управління справами президента РФ закупить 2,5 тис. пачок презервативів та сигарети
    Управління справами президента РФ закупить 2,5 тис. пачок презервативів та сигарети
    Управління справами президента РФ закупить 2,5 тис. пачок презервативів та сигарети
    Управління справами президента РФ закупить 2,5 тис. пачок презервативів та сигарети
    Управління справами президента РФ закупить 2,5 тис. пачок презервативів та сигарети

    Загалом на придбання цигарок, запальничок і презервативів підприємство витратить 15 мільйонів рублів (5,6 мільйона гривень).
    Теги: Росія Путін тютюнові вироби держзакупівлі президент
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