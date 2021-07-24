Іванка Трамп придбала маєток у «бункері мільярдерів» (фото)

Сусідами доньки експрезидента США будуть моделі, футболісти та емір Катару

Іванка Трамп і Джаред Кушнер стали новими власниками маєтку на острові Індіан-Крік поруч з Майамі. Величезна вілла обійшлася подружжю в $24 млн, її площа – 790 кв. м. У будинку шість спалень і девʼять ванних кімнат, зовні величезний басейн, бухта для причалу яхт і поле для гольфу. Подробиці про нову нерухомості дочки і зятя екс-президента США Дональда Трампа стали відомі в четвер, 22 липня, з публікації ізраїльського економічного видання calcalist.

Іванка та її чоловік, колишній старший радник президента, придбали ділянку для будівництва в цьому районі ще минулого року за ціною $31,8 млн. Як зазначалося в пресі, після цього пара орендувала квартиру в розкішному хмарочосі в районі Майамі-Біч, щоб проживати там в період будівництва будинку на придбаній ділянці. Зараз же мова йде про покупку готової вілли, побудованої в 1994 році в неокласичному стилі. Розкішний будинок оперізує галерея, всередині зведена подвійні сходи, під стелею сяють люстри. Як в справжніх палацах, перед фронтальним входом збудовано штучну водойму – і це на додаток до басейну в тильній частині вілли.

В головній спальні стоїть ліжко у французькому стилі. До цього приміщення долучається величезна ванна кімната з вікнами, що виходять в сад, і дві гардеробні. Також є кімната розваг з значного розміру екраном, робоча кімната в дерев'яному оформленні, спортзал. Зовні вілли розкинувся сад, оформлений в романтичному стилі. З додаткових зручностей: бухта з глибокою водою, де можуть причалювати навіть великі яхти, а також поле для гольфу. איוונקה

Нагадаємо, що Іванка Трамп, 39-річна бізнесвумен, – донька 45-го президента США Дональда Трампа. В юності Іванка отримала блискучу освіту, закінчивши з відзнакою навчання за фахом «економіка». В молодості працювала фотомоделлю і телеведучою, але згодом віддала всі свої сили бізнесу, в тому числі випускала іменний бренд одягу. У роки правління батька в Білому домі Іванка була його радником – на безоплатній основі.

Іванка дуже багата: її фінансові активи (разом з чоловіком Джаредом Кушнером) оцінюються в суму від $240 до $740 млн доларів, а особистий бізнес з виробництва парфумерії та одягу – в $50 млн. Перед весіллям з Джаредом Кушнером Іванка прийняла гіюр, вона дотримується ряду єврейських традицій. Кушнер під час правління Трампа був його старшим радником і спецпосланцем на Близькому Сході. Вважається, що саме він допоміг істотно поліпшити відносини Ізраїлю з поміркованими арабськими країнами.

За повідомленнями видання Forbes, розкішний острів Індіан-Крік в окрузі Майамі-Дейд в штаті Флорида називають «бункером мільярдерів» – через посилену охорону і особи жителів. Тут проживають всього 86 чоловік, і деякі дійсно оперують мільярдними статками. За чутками, свою земельну ділянку Іванка і Джаред придбали у Хуліо Іглесіаса, іспанського співака, визнаного одним з кращих виконавців в історії. Іглесіас володіє декількома об'єктами нерухомості на острові. Сусідами знаменитої пари будуть емір Катару; всесвітньо відома фотомодель Жизель Бундхен з прославленим чоловіком-футболістом; мільярдер і колекціонер предметів мистецтва, власник мережі автосалонів, фармацевтичного та косметичного бізнесів Норман Браман; співзасновник Hotels.com Роберт Дінер; індійський авіамагнат Ракеш Гангвал і інші дуже і дуже багаті люди.

Зазначимо, перед тим як покинути пост президента США, Дональд Трамп дав розпорядження Секретній службі продовжити охорону всіх його дітей на пів року. ЗМІ уточнюють, що охороняти також будуть і чоловіка Іванки Трамп Джареда Кушнера і дружину Еріка Трампа Лару.