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    У світі

    Іванка Трамп з чоловіком переїхала в найдорожчий житловий комплект Майамі

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    <p>Іванка Трамп&nbsp;разом з&nbsp;чоловіком Джаредом Кушнером</p> - Іванка Трамп з чоловіком переїхала в найдорожчий житловий комплект Майамі

    Іванка Трамп разом з чоловіком Джаредом Кушнером

    Сім'я Іванки Трамп орендувала на рік квартиру люкс-сегмента в найдорожчому житловому комплексі The Arte в Майамі

    Дочка колишнього президента США Іванка Трамп разом з чоловіком Джаредом Кушнером переїхала з Вашингтона в Майамі.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

    За даними телеканалу, сім'я Іванки Трамп орендувала на рік квартиру люкс-сегмента в найдорожчому житловому комплексі The Arte в Майамі.

    За інформацією журналістів, середня ціна за місяць оренди такої квартири становить близько $40 тисяч, придбання квартири обійдеться в суму від $7 мільйонів до 15 мільйонів.

    Зазначимо, перед тим як покинути пост президента США, Дональд Трамп дав розпорядження Секретній службі продовжити охорону всіх його дітей на пів року.

    ЗМІ уточнюють, що охороняти також будуть і чоловіка Іванки Трамп Джареда Кушнера і дружину Еріка Трампа Лару.

    Теги: США нерухомість Дональд Трамп Флорида квартира
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