Болтон розповів, як Трамп ставиться до світових лідерів



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«Трамп вважає, що все, чого торкається французький президент Еммануель Макрон, перетворюється на непотріб» – Болтон

«Президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників – Джо Байдена та Гілларі Клінтон» – Болтон

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що президенту США Дональду Трампу не подобається французький президент Еммануель Макрон.

Про це пише The Guardian.

«Трамп вважає, що все, чого торкається французький президент Еммануель Макрон, перетворюється на непотріб», – йдеться у повідомленні.

Бориса Джонсона (голову уряду Великої Британії) та японського прем’єра Сіндзо Абе Трамп відносить до світових лідерів, які йому «найближчі».

17 червня провідні американські ЗМІ почали оприлюднювати уривки з мемуарів Болтона «Кімната, де це сталося», де він розповідає про період перебування в команді президента Трампа на посаді радника з питань нацбезпеки.

Зокрема, Джон Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників – Джо Байдена та Гілларі Клінтон. Крім того, за словами Болтона, Трамп був не радий запроваджувати санкції проти РФ та навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятої річниці вторгнення РФ до Грузії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що країна за певних умов може повністю розірвати відносини з Китаєм.

Як повідомлялося, Білий дім має намір призупинити видачу декількох типів тимчасових робочих віз. Роботодавцям буде складніше приймати на роботу іноземців.

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