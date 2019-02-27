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    Ще один учасник нацвідбору відмовився від участі в «Євробаченні»

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    <p>Навесні гурт Brunettes Shoot Blondes проведе концерти в Німеччині, Польщі та Чехії</p> - Ще один учасник нацвідбору відмовився від участі в «Євробаченні»

    Навесні гурт Brunettes Shoot Blondes проведе концерти в Німеччині, Польщі та Чехії

    Фото: Facebook Brunettes Shoot Blondes

    «Наш гурт не перемагав у нацвідборі, ця поїздка не наша», - заявили учасники Brunettes Shoot Blondes

    Музичний гурт Brunettes Shoot Blondes повідомив про намір відмовитись від участі у «Євробаченні» від України в разі отримання відповідної пропозиції від Національної суспільної телерадіокомпанії України.

    Про це 27 лютого говориться на сторінці Brunettes Shoot Blondes у Facebook.

    «Нам надходить багато повідомлень з питанням - чи виходило сьогодні НСТУ на зв'язок з Brunettes Shoot Blondes. Хочемо заздалегідь повідомити: якщо нам надійде пропозиція щодо участі у Євробаченні-2019, ми її відхилимо. Наш гурт не перемагав у нацвідборі, ця поїздка не наша», - зазначили учасники колективу.

    Музиканти запросили своїх прихильників на весняні концерти, які пройдуть весною в Німеччині, Польщі та Чехії, а також на сольний концерт Brunettes Shoot Blondes у Києві, який планується восени.

    Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

    25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

    Співачка Maruv сказала, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

    Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору. Freedom Jazz та Kazka відмовилися представляти Україну на конкурсі.

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