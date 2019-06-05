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    Фото

    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея

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    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея

    «Секрет моєї роботи простий: я насолоджуюся фотографуванням і хочу ділитися своїми приємними враженнями з іншими»

    Об'єднавши в одне ціле свою любов до фотомистецтва і подорожей, Karl Shakur (Карл Шакур) робить яскраві знімки, що оспівують красу природи. Ось уже кілька років американський фотограф їздить по всьому світу, відвідуючи найвіддаленіші куточки нашої планети, щоб дати можливість кожному глядачеві на мить відволіктися від повсякденної метушні та помилуватися красою природних пейзажів.

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    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея
    Краса нашої планети, яка змушує затамовувати подих. Фотогалерея

    У фотографіях Шакура можна досліджувати унікальну різноманітність ландшафтів нашої планети: тут і неприступні гори, і водоспади, і нескінченні зелені рівнини, і звивисті тропічні річки.

    «Секрет моєї роботи простий: я насолоджуюся фотографуванням і хочу ділитися своїми приємними враженнями з іншими», - поділився Карл Шакур.

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