Райцентр на Вінниччині приймає міжнародний оперний фестиваль

Палац Потоцьких вкотре приймає гостей оперного open air фестивалю Operafest Tulchyn

Третій міжнародний оперний open air фестиваль Operafest Tulchyn сьогодні відкривається у місті Тульчин, Вінницької області. Цьогоріч програма заходу розділена на дві частини: Grand Operafest та Kids Operafest. Захід триватиме з 4 по 9 червня.

«Два перших дні фестивалю будуть повністю присвячені дитячій опері, а наступні — найпопулярнішим світовим мюзиклам, балету та концерту «Гала-опера». Вперше в Україні відбудуться концерти Польської Королевської опери та американських солістів Disney, які покажуть авторську програму для дітей», - розповіла артпродюсерка фестивалю Ірина Френкель.

Цьогоріч вперше буде окрема програма для дітей: казкова опера «Король Дроздобород», мюзикл «Пригоди Гекльберрі Фінна» та концерт-шоу «Colours of the wind» за участі американських співаків Дрю Таблака, Коннора Сміта та Лаури Елсі Дікінсон, які озвучають мультфільми Disney. Для дорослих Operafest Tulchyn підготували оперету у стилі «українського танго» «Гуцулка Ксеня», балет «Історії у стилі танго та опера Straszny dwór всесвітньо відомої Польської Королівської опери.

На концертах та виставах Operafest Tulchyn-2019 прозвучать опери українською, італійською, німецькою, французькою, польською, іспанською та англійською мовами.

Третій міжнародний оперний open air фестиваль Operafest Tulchyn сьогодні відкривається у місті Тульчин, Вінницької області (фото з відкритих джерел)

Окрім того, протягом п’яти днів на території Палацу Потоцьких буде проводитьсь виставка робіт українських художників, історичні експозиції, а також майстер-класи з живопису, гончарства та кольчугоплетіння.

«Щоразу з нашою чудовою командою ми встановлюємо нові рекорди. Минулого року наш фестиваль зібрав понад 48 тисяч глядачів. У 2019 році ми очікуємо до 70 тисяч глядачів. Враження про фестиваль розлетілись по всій Україні і далеко за її межами. Фестиваль чекають і ще навіть до оголошення програми з різних куточків України нам почали надходити запитина організацію приїзду великих груп. Це дійсно незабутні враження просто неба, унікальна атмосфера», - зазначає Ірина Френкель.

Вхід на територію фестивалю залишається вільним. На його території буде розташований партер до 3000 місць, працюватиме зона майстер-класів і фуд-корти. Для тих, хто бажає залишитись тут на ніч, розбите наметове містечко та дитячий кемпінг.

Даяна Данилюк, для «Главкома» з Вінниці