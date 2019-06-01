Кличко відкрив київський «Монмартр» (фото)



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Мер Київа переконаний, що Алея художників стане українським Монмартром

В суботу, 1 червня, мер столиці Віталій Кличко відкрив оновлену Алею художників, яку капітально відремонтували та подовжили до столичного фунікулера..

На цю подію він запросив Міхеїла Саакашвілі, який повернувся в Україну 29 травня. Для екс-президента Грузії Кличко провів невелику екскурсію новими туристичними маршрутами.

«Кияни є тут? Пам’ятаєте, як тут було?» - звернувся Кличко до присутніх на початку алеї.

«Сьогодні - знакова подія! Ми презентуємо оновлену Алею художників. Я переконаний, вона стане київським Монмартром, - сказав Кличко. - Тому сьогодні свято і для киян, і для наших митців, які виставляють тут свої роботи. Прогулюючись цією алеєю, можна побачити гарні краєвиди на Поділ та річку Дніпро. Це також важливе туристичне місце. Щодня його відвідують тисячі киян і іноземців».

Мер зазначив, що оновлена Алея художників стала частиною великого туристичного маршруту, який створюють в історичному центрі столиці. Він розпочинається від Пейзажної Алеї, йде до сходів в урочище Гончарі-Кожум’яки, далі- до Андріївського узвозу і через Алею художників - до нового пішохідного мосту.

«В наших планах - зробити цей маршрут до Києво-Печерської лаври. І ми зараз працюємо над цим», - наголосив мер.

Ось так виглядає оновлена Алея художників

На Алеї художників облаштували окрему дерев’яну променаду та кілька оглядових майданчиків. Встановили нову огорожу. Ввечері буде увімкнена гарна декоративна підсвітка Алеї.

Задля безпеки відвідувачів та самих художників облаштували шляхи евакуації.

Також були виконані роботи з укріплення стіни вздовж парку скульптур музею Кавалерідзе до альтанки, яку повністю відреставрували.

Для людей з інвалідністю та батьків з колясками встановили пандуси. Задля безпеки - встановили камери відеоспостереження.

Кличко з Саакашвілі також прогулялися новим пішохідно-велосипедним мостом від Володимирської гірки до Арки дружби народів.