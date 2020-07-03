  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису

    • Розсилка
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису

    70% населення Непалу безпосередньо залежить від сільського господарства, а цей сектор економіки становить близько третини ВВП країни

    В кінці червня в Непалі відзначають «Національний день рису» або Asar Pandra. Це свято знаменує початок посадки рису на полях і наступ сезону мусонів. Під час свята фермери купаються в каламутній воді на рисових полях, дякують богам за дощ перед посадкою рису. Потім люди їдять страви з рису і приступають до його посадки.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису
    Курйозне та веселе свято. Як у Непалі відзначають Національний день рису

    Дані уряду показують, що 70 відсотків населення Непалу безпосередньо залежить від сільського господарства, а цей сектор економіки становить близько третини ВВП країни. За даними Мінсільгоспу, в минулому році країна виробила 5 млн тонн рису.

    В цьому році карантинні заходи проти коронавірусу стали на перешкоді поставці насіння і добрив, що викликало побоювання щодо сільськогосподарської галузі країни. Але до початку посадки рису фермерам вдалося доставити все необхідне.

    свята Непал Азія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ