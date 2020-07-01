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    Суспільство

    Українців у липні чекає максимальна кількість робочих днів

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    У липні не буде жодного офіційного святкового дня - Українців у липні чекає максимальна кількість робочих днів
    У липні не буде жодного офіційного святкового дня

    У липні 2020 року буде 23 робочих і 8 вихідних днів

    В українців, які мають п’ятиденний робочий тиждень, у липні 2020 року буде 23 робочих і 8 вихідних днів. Про це йдеться у статті 73 Кодексу законів про працю, якою встановлені святкові і неробочі дні.

    У липні не буде жодного офіційного святкового дня.

    Незважаючи на відсутність офіційних вихідних, у липні будуть відзначатися такі свята:

    2 липня - День працівника податкової служби України

    12 липня - День рибалки

    16 липня - День бухгалтера

    26 липня - День працівників торгівлі

    28 липня - День хрещення Київської Русі-України

    30 липня - 3 серпня - Курбан-байрам

    Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.

    Нагадаємо, у червні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів.

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