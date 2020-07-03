3 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів нагадує людям, наскільки нешанобливо відносно до морських тварин викидати тонни пластика в океан: пакети забивають їх шлунки, що веде до смерті
Сьогодні не рекомендується викидати залишки зі столу
3 липня відзначаються такі свята:
- День славлення князя Святослава Ігоровича
- Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів
- Мефодій Перепелятник
Народні прикмети на 3 липня:
- Павуки плетуть павутину - погода налагодиться.
- Якщо павук нову мережу не плете, а стару знищує, то незабаром почнеться справжня негода з ураганами.
- Мурахи ховаються в будиночок - до сильних вітрів.
- Перепелиці кричать, не замовкаючи - до дощу.
- Чим ближче до людського житла летять перепелиці, тим суворіша буде зима.
- Лебеді кричать увечері - до негоди.
- Де в цей день гупає сова, там може статися пожежа.
- Йде дощ - значить, така погода триватиме ще сорок днів.
Що не можна робити 3 липня:
- Сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.
- Викидати залишки зі столу. Вважається, що потрібно віддавати все зайве нужденним.
- Виносити з хати сміття і непотріб - це загрожує бідністю.
У кого іменини 3 липня?
Іменини сьогодні святкують Андрій, Афанасій, Гліб, Гурій, Єлисей, Іоан, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма і Фома.
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