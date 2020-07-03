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    Суспільство

    3 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів нагадує людям, наскільки нешанобливо відносно до морських тварин викидати тонни пластика в океан: пакети забивають їх шлунки, що веде до смерті - 3 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів нагадує людям, наскільки нешанобливо відносно до морських тварин викидати тонни пластика в океан: пакети забивають їх шлунки, що веде до смерті

    Сьогодні не рекомендується викидати залишки зі столу

    3 липня відзначаються такі свята:

    • День славлення князя Святослава Ігоровича
    • Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів
    • Мефодій Перепелятник

    Народні прикмети на 3 липня:

    • Павуки плетуть павутину - погода налагодиться.
    • Якщо павук нову мережу не плете, а стару знищує, то незабаром почнеться справжня негода з ураганами.
    • Мурахи ховаються в будиночок - до сильних вітрів.
    • Перепелиці кричать, не замовкаючи - до дощу.
    • Чим ближче до людського житла летять перепелиці, тим суворіша буде зима.
    • Лебеді кричать увечері - до негоди.
    • Де в цей день гупає сова, там може статися пожежа.
    • Йде дощ - значить, така погода триватиме ще сорок днів.

    Що не можна робити 3 липня:

    • Сваритися з близькими. Навпаки, цей день сприятливий для примирень.
    • Викидати залишки зі столу. Вважається, що потрібно віддавати все зайве нужденним.
    • Виносити з хати сміття і непотріб - це загрожує бідністю.

    У кого іменини 3 липня?

    Іменини сьогодні святкують Андрій, Афанасій, Гліб, Гурій, Єлисей, Іоан, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма і Фома.

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