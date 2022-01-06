Мадонна покрасувалася у балаклаві від українського дизайнера (фото)

Аксесуар від Руслана Багінського коштує майже 20 тис. грн.

Американська співачка Мадонна зустріла Новий рік у компанії близьких. Образ для святкування вона доповнила балаклавою від українського дизайнера Руслана Багінського. В Instagram зірка показала, в чому зустріла 2022 рік.

Виконавиця позувала у сріблястому вбранні, обравши сукню-халат довжини максі.

Свій образ знаменитість підкреслила такого ж кольору ботильйонами та «кришталевою» балаклавою від відомого модельєра з України вартістю 19 520 грн. Мадонна зробила макіяж у нюдових тонах.

«Я нескінченно вдячна за любов і підтримку моїй сім'ї та друзям, а також неймовірній команді людей навколо мене, які дбають про мене та спрямовують мене. Ніколи не забувайте, що ваша родина – ваш друг. Ніколи не забувайте, що без них ви ніщо. Але найбільше і що важливіше – ніколи не сумнівайся в собі», – підписала кадри співачка.

Наряд Мадонни помітив і сам Багінський і прокоментував його на своїй сторінці в Instagram.

«Блискуча королева зустрічає Новий рік в прикрашеному кристалами балаклавському капелюсі від Руслана Багінського. Сяй яскраво!», – написав дизайнер.

Варто відзначити, що це не вперше, коли Мадонна імпонує Багінському з його капелюшками. У 2020 році вона станцювала біля дверей свого будинку в Беверлі-Хіллз у двох головних уборах українського дизайнера. У тому числі у знаменитому кепі моделі «Baker Boy Cap».

Руслан Багінський – український дизайнер та модельєр головних уборів. У 2015 році він створив бренд Ruslan Baginskiy.

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