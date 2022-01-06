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    Мадонна покрасувалася у балаклаві від українського дизайнера (фото)

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    Мадонна сяяла в блискучому наряді - Мадонна покрасувалася у балаклаві від українського дизайнера (фото)
    Мадонна сяяла в блискучому наряді
    фото: Мадонна/Instagram

    Аксесуар від Руслана Багінського коштує майже 20 тис. грн.

    Американська співачка Мадонна зустріла Новий рік у компанії близьких. Образ для святкування вона доповнила балаклавою від українського дизайнера Руслана Багінського. В Instagram зірка показала, в чому зустріла 2022 рік.

    Виконавиця позувала у сріблястому вбранні, обравши сукню-халат довжини максі.

    Свій образ знаменитість підкреслила такого ж кольору ботильйонами та «кришталевою» балаклавою від відомого модельєра з України вартістю 19 520 грн. Мадонна зробила макіяж у нюдових тонах.

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    «Я нескінченно вдячна за любов і підтримку моїй сім'ї та друзям, а також неймовірній команді людей навколо мене, які дбають про мене та спрямовують мене. Ніколи не забувайте, що ваша родина – ваш друг. Ніколи не забувайте, що без них ви ніщо. Але найбільше і що важливіше – ніколи не сумнівайся в собі», – підписала кадри співачка.

    Наряд Мадонни помітив і сам Багінський і прокоментував його на своїй сторінці в Instagram.

    «Блискуча королева зустрічає Новий рік в прикрашеному кристалами балаклавському капелюсі від Руслана Багінського. Сяй яскраво!», – написав дизайнер.

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    Варто відзначити, що це не вперше, коли Мадонна імпонує Багінському з його капелюшками. У 2020 році вона станцювала біля дверей свого будинку в Беверлі-Хіллз у двох головних уборах українського дизайнера. У тому числі у знаменитому кепі моделі «Baker Boy Cap».

    Руслан Багінський – український дизайнер та модельєр головних уборів. У 2015 році він створив бренд Ruslan Baginskiy.

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    Теги: співачка Instagram
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    Мадонна покрасувалася у балаклаві від українського дизайнера (фото)