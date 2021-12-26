Дженніфер Лопес показала себе без мейкапу та фотошопу (відео)

Дженніфер Лопес показала себе без макіяжу

52-річна зірка постала перед багатомільйонною публікою без косметики

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала, який вигляд має без макіяжу та фотошопу. Зазначимо, що зірці 52. Нове відео Джей Ло з’явилося в Instagram.

Зазвичай знаменитість позує перед камерою з бездоганним макіяжем, але цього разу похизуватися свою природною красою.

Дженніфер Лопес показала фоловерам, як доглядає за шкірою, перед тим, як нанести макіяж. Зірка позувала у бежевому кімоно, а своє волосся Дженніфер зібрала у хвостик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JLO BEAUTY by Jennifer Lopez (@jlobeauty)

Фани зірки здивувалися сміливості Лопес. Вони засипали зірку компліментами, адже вигляд вона має вона дійсно приголомшливий.

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