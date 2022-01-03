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    Холлі Беррі спростувала новину про весілля: ми просто повеселилися

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    Холлі Беррі спростувала інформацію ЗМІ про її весілля - Холлі Беррі спростувала новину про весілля: ми просто повеселилися
    Холлі Беррі спростувала інформацію ЗМІ про її весілля
    фото: instagram.com/halleberry.

    55-річна Беррі у новому пості в Instagram спростувала інформацію, яку поширили у ЗМІ та в соцмережі про її весілля

    Американська актриса Холлі Беррі пояснила, що фанати неправильно зрозуміли її нещодавній пост в Інстаграмі. Шанувальники вирішили, що 55-річна зірка вийшла заміж за 51-річного американського музиканта Вана Ханта. У своєму Інстаграмізнаменитість прокоментувала ситуацію.

    «Ми просто повеселилися під Новий рік! Дякуємо за добрі побажання, хоча вони справді зворушили наші серця! Тепер це офіційно, Інтернет уже не перемогти», – написала Беррі.

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    Допис, поширений Halle Berry (@halleberry)

    Пара офіційно повідомила про свої стосунки у 2020 році після хвилі чуток про їхній роман. Для акторки це вже четвертий шлюб.

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    Теги: ЗМІ весілля Instagram
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    Холлі Беррі спростувала новину про весілля: ми просто повеселилися