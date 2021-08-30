Нічна гроза у Києві: у мережу потрапили яскраві фото

У столиці пройшла гроза, вирував сильний вітер і була злива

Вночі з 29 на 30 серпня у Києві пройшли рясні дощі, а також гриміла гроза. Мешканці столиці зробили захоплюючі кадри яскравої нічної блискавки. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ Оперативний».

Вчора в столиці пройшла гроза, вирував вітер і була злива. Дощ тривав всю ніч.

«Страшна краса, не в сенсі дуже красива, а в сенсі страшна до тремтіння», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві внаслідок зливи підтопило перший вестибюль станції метро «Героїв Дніпра». Через це станцію тимчасово закривали на вхід і вихід.

Нагадаємо, центр Києва затопило через сильну грозу, яка вирувала у столиці 29 серпня. На річки також перетворилися вулиці на Виноградарі та у Голосіївському районі.

Також через сильну зливу дорогу поблизу книжкового ринку «Петрівка» затопило. Колеса машин, які проїжджали, були повністю у воді.

Раніше повідомлялося, що столицю та Київську область накрила чергова гроза. У небі над містом зависли епічні хмари, згодом уперіщив дощ та шквальний вітер.