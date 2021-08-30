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    Нічна гроза у Києві: у мережу потрапили яскраві фото

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    Нічна гроза у Києві: у мережу потрапили яскраві фото
    Фото: t.me/KyivOperativ/80164

    У столиці пройшла гроза, вирував сильний вітер і була злива

    Вночі з 29 на 30 серпня у Києві пройшли рясні дощі, а також гриміла гроза. Мешканці столиці зробили захоплюючі кадри яскравої нічної блискавки. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ Оперативний».

    Вчора в столиці пройшла гроза, вирував вітер і була злива. Дощ тривав всю ніч.

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    Нічна гроза у Києві: у мережу потрапили яскраві фото
    Нічна гроза у Києві: у мережу потрапили яскраві фото
    Нічна гроза у Києві: у мережу потрапили яскраві фото

    «Страшна краса, не в сенсі дуже красива, а в сенсі страшна до тремтіння», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Києві внаслідок зливи підтопило перший вестибюль станції метро «Героїв Дніпра». Через це станцію тимчасово закривали на вхід і вихід.

    Нагадаємо, центр Києва затопило через сильну грозу, яка вирувала у столиці 29 серпня. На річки також перетворилися вулиці на Виноградарі та у Голосіївському районі.

    Також через сильну зливу дорогу поблизу книжкового ринку «Петрівка» затопило. Колеса машин, які проїжджали, були повністю у воді.

    Раніше повідомлялося, що столицю та Київську область накрила чергова гроза. У небі над містом зависли епічні хмари, згодом уперіщив дощ та шквальний вітер.

    Теги: Київ вітер негода дощ
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    Нічна гроза у Києві: у мережу потрапили яскраві фото