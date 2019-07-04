  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії

    • Розсилка
    Винна битва - Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Винна битва

    Щорічно в Винній битві беруть участь тисячі людей, як з Іспанії, так і з-за кордону

    В іспанському місті Аро, провінції Ріоха, пройшла щорічна Винна битва. Метою даного заходу є «облити оточуючих вином так швидко і сильно, як тільки можливо».

    Читайте також

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії
    Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії

    Вино роздають безкоштовно і використовують до 70 тисяч літрів цього алкогольного напою. Учасники зобов'язані носити білі або червоні пояси.

    Обливати оточуючих можна з чого завгодно: водяних пістолетів, відер і садових шлангів. Щорічно в Винній битві беруть участь тисячі людей, як з Іспанії, так і з-за кордону. Винна битва являє собою своєрідне святкування Дня святого Петра і завершується грандіозною святковою вечерею.

    Читайте також
    Іспанія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ