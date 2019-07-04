Море щастя та емоцій. Як проходила щорічна Винна битва у Іспанії



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Винна битва

Щорічно в Винній битві беруть участь тисячі людей, як з Іспанії, так і з-за кордону

В іспанському місті Аро, провінції Ріоха, пройшла щорічна Винна битва. Метою даного заходу є «облити оточуючих вином так швидко і сильно, як тільки можливо».

Вино роздають безкоштовно і використовують до 70 тисяч літрів цього алкогольного напою. Учасники зобов'язані носити білі або червоні пояси.

Обливати оточуючих можна з чого завгодно: водяних пістолетів, відер і садових шлангів. Щорічно в Винній битві беруть участь тисячі людей, як з Іспанії, так і з-за кордону. Винна битва являє собою своєрідне святкування Дня святого Петра і завершується грандіозною святковою вечерею.