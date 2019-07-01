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    Економіка та фінанси

    Україна увійшла до топ-3 експортерів аграрної продукції в ЄС

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    Найбільше аграрної продукції з України імпортують Нідерланди (379 млн доларів), Іспанія (342 млн доларів), Італія (215 млн доларів), Польща (178 млн доларів) та Німеччина (157 млн доларів) - Україна увійшла до топ-3 експортерів аграрної продукції в ЄС
    Найбільше аграрної продукції з України імпортують Нідерланди (379 млн доларів), Іспанія (342 млн доларів), Італія (215 млн доларів), Польща (178 млн доларів) та Німеччина (157 млн доларів)

    За перший квартал 2019 року експорт продукції агропромислового комплексу з України до країн ЄС збільшився порівняно з 2018 роком на 24,4%

    Україна за підсумками сезону травень 2018-квітень 2019 увійшла до трійки країн, які найбільше експортували до Європейського Союзу аграрну продукцію.

    Про це свідчать дані Евростату.

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    Зазначається, що в новому сезоні продаж української агропродукції до ЄС виріс на 14,2%.

    Нагадаємо, за перший квартал 2019 року експорт продукції агропромислового комплексу з України до країн ЄС збільшився порівняно з 2018 роком на 24,4%.

    Найбільше аграрної продукції з України імпортують Нідерланди (379 млн доларів), Іспанія (342 млн доларів), Італія (215 млн доларів), Польща (178 млн доларів) та Німеччина (157 млн доларів).

    У топ-5 країн-експортерів ЄС до України увійшли Польща (150 млн доларів), Німеччина (120 млн доларів), Франція (85 мон доларів), Італія (67 млн доларів) та Угорщина (49 млн доларів).

    50% аграрного експорту України до ЄС складають зернові злаки, 17,8% - олія, 8,5% - залишки і відходи харчової промисловості. Також значну частину українського експорту складають насіння олійних культур, м’ясо та харчові субпродукти свійської птиці, плоди, горіхи та цедра.

    А ось до України з ЄС найбільше імпортують кукурудзу (9,6%), харчові продукти (9%), насіння олійних культур (6,2%), тютюн та вироби з нього (6,1%), продукти для годівлі тварин (5,4%).

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