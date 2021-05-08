На батьківщині президента відкрили меморіал полеглим на Донбасі (фото)

У протистоянні з російським агресором загинуло понад сто криворіжців

Меморіальний комплекс, присвячений пам'яті загиблих танкістів і бійців окремого мотопіхотного батальйону «Кривбас», було відкрито у суботу, 8 травня, на території військової частини 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушко. Як повідомляється на сторінці бригади у Facebook, з 2014 по 2020 роки із сходу країни не повернулися понад 100 криворіжців.

«Зараз, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Ця боротьба триває щодня вже сім років і ми не маємо права програти, тому що, як і тоді захищаємо рідну землю, захищаємо своє право вільно обирати майбутнє. З перших днів війни військовослужбовці 17-ї окремої танкової бригади та 40-го окремого мотопіхотного батальйону «Кривбас» встали на захист територіальної цілісності України. 119 військовослужбовців віддали життя за свободу і незалежність країни. Дуже символічно, що саме сьогодні відбулося урочисте відкриття меморіалу полеглим воїнам. Зараз цей меморіал буде символом незламності українського народу», – сказано в повідомленні.

Відзначається, що на відкритті було багато гостей і серед них були батьки полеглих воїнів.

«Висловлюємо слова подяки батькам за те, що вони виховали справжніх патріотів України. Ми їх пам'ятаємо, ми їх поважаємо. Вічна слава полеглим Героям і велика шана живим! Пам'ятаємо, що агресора можна зупинити спільними зусиллями. Не забуваємо: той, на чиєму боці справедливість , хто захищає свою землю, завжди перемагає!», – йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо, що 6 травня від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр». Дмитрові було 37 років. Він мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Для Дмитра це була перша ротація на фронті.