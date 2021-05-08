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    На батьківщині президента відкрили меморіал полеглим на Донбасі (фото)

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    Меморіал відкрито на території 17-ї бригади - На батьківщині президента відкрили меморіал полеглим на Донбасі (фото)
    Меморіал відкрито на території 17-ї бригади
    Фото: censor.net

    У протистоянні з російським агресором загинуло понад сто криворіжців

    Меморіальний комплекс, присвячений пам'яті загиблих танкістів і бійців окремого мотопіхотного батальйону «Кривбас», було відкрито у суботу, 8 травня, на території військової частини 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушко. Як повідомляється на сторінці бригади у Facebook, з 2014 по 2020 роки із сходу країни не повернулися понад 100 криворіжців.

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    На батьківщині президента відкрили меморіал полеглим на Донбасі (фото)
    На батьківщині президента відкрили меморіал полеглим на Донбасі (фото)
    На батьківщині президента відкрили меморіал полеглим на Донбасі (фото)
    На батьківщині президента відкрили меморіал полеглим на Донбасі (фото)
    На батьківщині президента відкрили меморіал полеглим на Донбасі (фото)
    На батьківщині президента відкрили меморіал полеглим на Донбасі (фото)
    На батьківщині президента відкрили меморіал полеглим на Донбасі (фото)
    На батьківщині президента відкрили меморіал полеглим на Донбасі (фото)
    На батьківщині президента відкрили меморіал полеглим на Донбасі (фото)

    «Зараз, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Ця боротьба триває щодня вже сім років і ми не маємо права програти, тому що, як і тоді захищаємо рідну землю, захищаємо своє право вільно обирати майбутнє. З перших днів війни військовослужбовці 17-ї окремої танкової бригади та 40-го окремого мотопіхотного батальйону «Кривбас» встали на захист територіальної цілісності України. 119 військовослужбовців віддали життя за свободу і незалежність країни. Дуже символічно, що саме сьогодні відбулося урочисте відкриття меморіалу полеглим воїнам. Зараз цей меморіал буде символом незламності українського народу», – сказано в повідомленні.

    Відзначається, що на відкритті було багато гостей і серед них були батьки полеглих воїнів.

    «Висловлюємо слова подяки батькам за те, що вони виховали справжніх патріотів України. Ми їх пам'ятаємо, ми їх поважаємо. Вічна слава полеглим Героям і велика шана живим! Пам'ятаємо, що агресора можна зупинити спільними зусиллями. Не забуваємо: той, на чиєму боці справедливість , хто захищає свою землю, завжди перемагає!», – йдеться також у повідомленні.

    Нагадаємо, що 6 травня від обстрілу на Донеччині загинув Дмитро Товчигречка із 93 омбр «Холодний Яр». Дмитрові було 37 років. Він мешкав у Кривому Розі, мав середню спеціальну освіту. Призвався на службу у січні 2021 року. Для Дмитра це була перша ротація на фронті.

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    Теги: Кривий Ріг незалежність Україна Холодний Яр Дніпропетровщина Facebook транспорт батьки Операція Об’єднаних сил
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