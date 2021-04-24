На Буковині невідомі вчинили наругу над могилою юного бійця АТО

Сашко Коваль загинув поблизу Маріуполя у 19 років

Інцидент трапився за кілька днів до дня народження захисника

На Хотинщині невідомі потрощили пам’ятник на могилі юного Героя, загиблого на Сході Сашка Коваля. Про це повідомляє видання «Хотинські вісті».

Інцидент трапився за кілька днів до дня народження захисника. Вандали розбили світлину на пам'ятнику, навкруги скло, побиті лампадки.

Військовий окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України Олександр Олександрович Коваль (позивний – «Ант») народився 26 квітня 1997 року у Хотині.

Він навчався у Хотинській ЗОШ 1-3 ступенів №5, яку закінчив у 2014 році. Школярем почав заробляти в Інтернеті, вивчав мови програмування, перекладав українською комп`ютерні ігри, був ПР-менеджером. Вів активну громадську роботу. Брав участь у Революції Гідності, займався волонтерською діяльністю, організовував плетіння маскувальних сіток та збір коштів і харчів для бійців АТО.

Досягши повноліття, добровольцем пішов служити. Загинув 1 січня 2016 року в Маріуполі на Донеччині. Похований у Хотині 6 січня 2016 року на новому кладовищі.

Раніше вандали на Луганщині розмалювали пам’ятник Героям-добровольцям.

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