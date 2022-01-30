Данія готова надати Україні зброю та військову техніку

Данія не залишиться осторонь у разі вторгнення Росії в Україну

Данія вбачає серйозну загрозу для Європи через зазіхання Росії на Україну

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність надати Україні військову техніку та зброю. Це станеться у випадку подальшої військової ескалації з боку Росії, повідомляє Jyllands-Posten.

Втім, на запитання журналіста, чи готова Данія надати Україні своїх солдатів, прем'єрка не відповіла.

«Я не хочу виключати (постачання військової техніки в Україну, – ред.), і у мене немає принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили», – зазначила Фредеріксен.

Вона підкреслила, що ситуація навколо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, а тому «існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі».

Фредеріксен також пригрозила Росії у випадку нового вторгнення в Україну санкціями «безпрецедентного масштабу».

Як повідомлялося, уряд Данії вирішив виділити 22 млн євро Україні для «зміцнення її здатності долати серйозні наслідки поточного конфлікту на сході».

«Підтримка є новою фазою датської програми миру та стабілізації для України на період з 2022 по 2025 роки», – розповіли у зовнішньополітичному відомстві.

У повідомленні уточнюється, що 10,75 млн євро виділив саме МЗС, 11,3 млн євро – міністерство оборони.

Сполучені Штати Америки підвищили боєготовність військ всередині країни та за кордоном.

«США роблять кроки щодо підвищення боєздатності своїх військ удома і за кордоном», – заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

Як повідомлялося, 22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США. Вантаж включає летальну зброю, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

А наступного дня в Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння.

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