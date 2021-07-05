На Закарпатті квітує найбільша в Україні приватна альпійська гірка (фото)

Господар гірки розповів, що вона постійно в динаміці

Ганущин поступово висаджував різні рослини, квіти, карликові деревця

Розкішна приватна альпійська гірка, що розташована в Кам’яниці, нині перебуває на піку цвітіння. Про це інформує Закарпаття онлайн.

Мандрівник-біолог Віктор Ганущин, який створив цю красу, розповів, що раніше це була купа з чотирьох «КамАЗів» каміння, яке попередні власники ділянки привезли для будівництва.

2009 року пан Віктор придбав цю землю. «Вирішив, що робитиму альпійську гірку, «танцював» від великих каменюк, які не можна було зрушити з місця. За два роки завершив. Тут ще два «ЗІЛи» мучки, лісової землі й торфу. Й нині моя альпійська гірка – найбільша серед приватних в Україні», – розповів біолог.

Ганущин поступово висаджував різні рослини, квіти, карликові деревця. Їздив у Чехію радитися з професіоналами, із львів’янами спеціально організували експедицію в Непал у Гімалаї на початку мусона, щоб побачити, як все цвіте, росте.

Господар гірки розповів, що вона постійно в динаміці, колекція поповнюється. Тут є ще й сто видів та сортів хвойних карликових. «Ось сосна чорна, такого типу, як садив ще Лаудон. Але ця карликова, досить раз на три роки підрізати старі гілки. Цей «кракозябрик» (дрібна хвоя на палиці) – мутаційна форма туї, її вивів і розмножив чеський брідер Голуб», – уточнив господар.

Ще є карликова ялиця, хвоїнки закручені, як бігуді, називається Ice Breaker. Цікава рослина цефалотаксус – головчастий тис, гілки якого нагадують папороть.

Рослини Віктор Ганущин привозить і з країн, де буває, але переважно – з розплідників Чехії та Німеччини, бо там є культура створення альпійських гірок.

Додамо, що у столичному парку Співоче відкрилась літня виставка квітів «Планета Диких тварин». Тут з’явились крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D-композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин.

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