Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото



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«Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими. Я хочу поєднати реальність і сюрреалізм, вивчати людські думки і природу»

Талановитий художник Марко Грассі з Італії настільки швидко розвивався в гіперреалізмі, що його портрети дуже важко відрізнити від фотографій. Особливою рисою робіт художника є несподівані деталі в стилі сюрреалізму.

«Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими. Я хочу поєднати реальність і сюрреалізм, вивчати людські думки і природу», - каже Грассі.