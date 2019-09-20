  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото

    • Розсилка
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото

    «Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими. Я хочу поєднати реальність і сюрреалізм, вивчати людські думки і природу»

    Талановитий художник Марко Грассі з Італії настільки швидко розвивався в гіперреалізмі, що його портрети дуже важко відрізнити від фотографій. Особливою рисою робіт художника є несподівані деталі в стилі сюрреалізму.

    Читайте також

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото
    Надзвичайні гіперреалістичні портрети, які неймовірно схожі на фото

    «Моя мета - пробудити глибокі емоції, намагаючись зробити людей більш чутливими. Я хочу поєднати реальність і сюрреалізм, вивчати людські думки і природу», - каже Грассі.

    Читайте також
    мистецтво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ