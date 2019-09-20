У міській раді відзначили переможців конкурсу малюнку до Дня міста



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19 вересня, у холі міської ради відзначили переможців конкурсу малюнку «Малюємо старовинну Вінницю» та «Альтман», який проводився серед школярів

Юним художникам вручили подарунки, які знадобляться їм для занять улюбленою справою.

Конкурс творчих робіт було приурочено до 656-ого дня народження міста Вінниці.

«Я вам передаю щирі слова вітання від імені міського голови Сергія Моргунова - вітаю усіх учасників конкурсу, адже у нас немає переможців і переможених. У нас найкращі діти і викладачі, які виховують таких талановитих авторів. У нас найкраще місто, яке надихає нас на творчість, надихає нас творити незабутнє мистецтво. Так тримати!» - привітав присутніх директор департаменту культури міської ради Максим Філанчук.

Усіх учасників конкурсу відзначили заохочувальними призами від департаменту культури міської ради. Роботи конкурсантів експонують у холі міської ради, де їх можуть побачити відвідувачі.