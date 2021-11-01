Космічне агенство показало потужні спалахи на Сонці (відео)

Цього тижня зірка активно вивергала сонячну речовину

NASA показало відео, зроблене Обсерваторією сонячної динаміки агентства, яке охоплює кілька напружених днів активності Сонця в період з 25 по 28 жовтня, що закінчилися значним сонячним спалахом. Про це повідомляє пресслужба NASA.

Із кінця 25 жовтня до середини ранку 26 жовтня активна область на лівій стороні Сонця мерехтіла серією невеликих спалахів та пелюсткоподібних вивержень сонячної речовини.

Тим часом на Сонці були активніші області в його нижньому центрі, прямо оберненому до Землі. 28 жовтня найбільший з них випустив значний спалах, пік якого припав на 11:35 за східним поясним часом.

Цей спалах був класифікований як спалах класу X1. X-клас позначає найінтенсивніші спалахи. X2 вдвічі інтенсивніше X1, X3 інтенсивніше втричі й так далі. Спалахи класу X10 і вище вважаються надзвичайно інтенсивними.

Це був другий спалах X-класу у 25-му сонячному циклі, який розпочався у грудні 2019 року, кажуть у космічному агентстві. Новий сонячний цикл настає приблизно кожні 11 років. Упродовж кожного циклу Сонце переходить від відносно спокійного стану до активного та бурхливого, а потім знову до спокійного; на піку, відомому як сонячний максимум, магнітні полюси Сонця міняються місцями.

Сонячні спалахи – це потужні сплески випромінювання. Вони охоплюють усі шари сонячної атмосфери: фотосферу, хромосферу і корону Сонця.

Нагадаємо, магнітна буря червоного рівня накрила Землю в суботу, 30 жовтня, вранці. Вона тривала до ночі неділі.

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