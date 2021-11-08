«Яку країну втратили». Історія життя інженера-конструктора Болонкіна

Болонкін вніс колосальний внесок у розвиток американського ракетобудування

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Одна из любимых историй из цикла «Какую страну про*рали».

Александр БОЛОНКИН. Родился в Перми. Участвовал в создании самолетов АН-8 и АН-12. Был известен, как математик инженер-конструктор, доктор технических наук. И при этом в 1972 г. его осудили за... распространение произведений Сахарова и Солженицына – на 15 лет лагерей. За книги. За чтение и за то, что размножил эти книги и давал другим читать. Год провёл в карцере. Через 10 лет избиений, больной, с третьей степенью истощения согласился написать «раскаяние». В 1987 г. несмотря на угрозу нового срока отказался от записанного. В 1988 году ему так и не вернули квартиру, отказали в работе.

Он уехал...

Прошли годы.

Он стал Старшим научным сотрудником NASA, Членом совета директоров международного космического агентства, преподавателем университета. Награжден медалью Эйлера за выдающиеся достижения в математике, трижды награждён Национальной академией США, Благодарностью NASA, Научным центром ВВС США, ассамблеей штата Нью Йорк, Губернатором штата и Президентом США!

Автор более 100 научных статей и книг и 17 изобретений, многие из которых засекречены. Внес колоссальный вклад в развитие американского ракетостроения!

21 ноября 1990 года его реабилитировали по приговору 23 ноября 1973, 22 марта 1991 года по приговору 8 февраля 1982, оба раза «за отсутствием состава преступления»

Его не стало 25 декабря 2020 года.

Джерело: блог Борислава Берези

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