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    «Яку країну втратили». Історія життя інженера-конструктора Болонкіна

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

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    Олександра Болонкіна не стало 25 грудня 2020 року - «Яку країну втратили». Історія життя інженера-конструктора Болонкіна
    Олександра Болонкіна не стало 25 грудня 2020 року

    Болонкін вніс колосальний внесок у розвиток американського ракетобудування

    Мовою оригіналу

    Одна из любимых историй из цикла «Какую страну про*рали».

    Александр БОЛОНКИН. Родился в Перми. Участвовал в создании самолетов АН-8 и АН-12. Был известен, как математик инженер-конструктор, доктор технических наук. И при этом в 1972 г. его осудили за... распространение произведений Сахарова и Солженицына – на 15 лет лагерей. За книги. За чтение и за то, что размножил эти книги и давал другим читать. Год провёл в карцере. Через 10 лет избиений, больной, с третьей степенью истощения согласился написать «раскаяние». В 1987 г. несмотря на угрозу нового срока отказался от записанного. В 1988 году ему так и не вернули квартиру, отказали в работе.

    Он уехал...

    Прошли годы.

    Он стал Старшим научным сотрудником NASA, Членом совета директоров международного космического агентства, преподавателем университета. Награжден медалью Эйлера за выдающиеся достижения в математике, трижды награждён Национальной академией США, Благодарностью NASA, Научным центром ВВС США, ассамблеей штата Нью Йорк, Губернатором штата и Президентом США!

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    «Яку країну втратили». Історія життя інженера-конструктора Болонкіна
    «Яку країну втратили». Історія життя інженера-конструктора Болонкіна
    «Яку країну втратили». Історія життя інженера-конструктора Болонкіна
    «Яку країну втратили». Історія життя інженера-конструктора Болонкіна

    Автор более 100 научных статей и книг и 17 изобретений, многие из которых засекречены. Внес колоссальный вклад в развитие американского ракетостроения!

    21 ноября 1990 года его реабилитировали по приговору 23 ноября 1973, 22 марта 1991 года по приговору 8 февраля 1982, оба раза «за отсутствием состава преступления»

    Его не стало 25 декабря 2020 года.

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: США космос NASA СРСР
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    «Яку країну втратили». Історія життя інженера-конструктора Болонкіна