Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії



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Сербський художник-самоучка Нікола Кулич протягом декількох років створює яскраві тривимірні малюнки

Пропонуємо вам поглянути на деякі роботи талановитого художника, які, безумовно, справлять на вас враження.

Завдяки олівцям і маркерам Нікола створює досить реалістичні 3D-зображення на звичайному папері.

«Спочатку я почав малювати портрети, але для мене це було дуже важко, я зрозумів, що ніколи не досягну такої досконалості в мистецтві написання портретів, як великі художники. Я вирішив зробити щось інше, щось нестандартне. 3D малюнки - це те, що людям подобається, і я хочу бути кращим в цьому», - розповідає Нікола Кулич.