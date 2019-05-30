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    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії

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    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії

    Сербський художник-самоучка Нікола Кулич протягом декількох років створює яскраві тривимірні малюнки

    Пропонуємо вам поглянути на деякі роботи талановитого художника, які, безумовно, справлять на вас враження. 

    Завдяки олівцям і маркерам Нікола створює досить реалістичні 3D-зображення на звичайному папері.

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    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії
    Неможливо відрізнити від реальності. Фантастичні об'ємні малюнки, створені художником з Сербії

    «Спочатку я почав малювати портрети, але для мене це було дуже важко, я зрозумів, що ніколи не досягну такої досконалості в мистецтві написання портретів, як великі художники. Я вирішив зробити щось інше, щось нестандартне. 3D малюнки - це те, що людям подобається, і я хочу бути кращим в цьому», - розповідає Нікола Кулич.

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