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    У Києві з’явиться мурал з величезною черепахою (фото)

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    Мурал на стіні одного з дитсадків на Софіївській Борщагівці - У Києві з’явиться мурал з величезною черепахою (фото)
    Мурал на стіні одного з дитсадків на Софіївській Борщагівці
    Фото: Віталій Гідеван, Facebook

    Казковий мурал створює відомий київський художник

    На фасаді одного зі столичних дитячих садочків з'явиться новий мурал з деревами і великою черепахою. Мурал створює відомий київський художник Віталій Гідеван.

    «Робота тільки почалася, в перервах між травневими дощами і грозами. Планую її закінчити до кінця травня. Це буде невеликий подарунок дітям, які займаються в дитячому садку на Софіївській Борщагівці», - розповів художник «Сегодня».

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    На своїй сторінці у Facebook Гідеван виклав фото процесу створення муралу і написав: «Теплий травневий дощ…».

    Нагадаємо, Гідеван вже створив десятки муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова. 

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