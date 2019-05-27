У Києві з’явиться мурал з величезною черепахою (фото)



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Мурал на стіні одного з дитсадків на Софіївській Борщагівці Фото: Віталій Гідеван, Facebook

Казковий мурал створює відомий київський художник

На фасаді одного зі столичних дитячих садочків з'явиться новий мурал з деревами і великою черепахою. Мурал створює відомий київський художник Віталій Гідеван.

«Робота тільки почалася, в перервах між травневими дощами і грозами. Планую її закінчити до кінця травня. Це буде невеликий подарунок дітям, які займаються в дитячому садку на Софіївській Борщагівці», - розповів художник «Сегодня».

На своїй сторінці у Facebook Гідеван виклав фото процесу створення муралу і написав: «Теплий травневий дощ…».

Нагадаємо, Гідеван вже створив десятки муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова.

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