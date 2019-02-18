Німі свідки війни. Неймовірні фотографії підводного кладовища літаків



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В цілому, на цьому підводному кладовищі знаходиться близько 150 літаків

Всі літаки були скинуті з бортів авіаносців в серпні 1945 року, після успішної Тихоокеанської кампанії США

Під час Другої світової війни відбулося чимало загадкових історій. Деякі з них, навіть через більше ніж сімдесят років, тільки зараз стають відомими. Наприклад, як історія підводного кладовища літаків.

Таку дивну знахідку зробила американський фотограф Бренді Мюллер (Mueller Бренді) біля узбережжя Маршаллових островів, що в південній частині Тихого океану. В цілому, на цьому підводному кладовищі вона нарахувала близько 150 літаків. Дивно, але деякі з них виявилися зовсім не пошкодженими.

Як з'ясувалося, всі літаки були скинуті з бортів авіаносців в серпні 1945 року, після успішної Тихоокеанської кампанії США.





Джерело: Super Cool Pics