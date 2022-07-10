Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото

Внаслідок нічого обстрілу Харкова є поранений

Російські окупанти цієї ночі вчергове обстріляли Харків. В результаті було знищено приватний будинок в Основ'янському районі Харкова та гімназію № 46 ім. М.В. Ломоносова.

Варто зазначити, що внаслідок обстрілу поранення отримав 62-річний мешканець будинку.

Нагадаємо, напередодні після обстрілу Харкова: рятувальники визволили з-під завалів двох людей, песика та папугу.

Ракета влучила у житловий будинок, розташований в самому середмісті.



