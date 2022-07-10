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    Фото

    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото

    Рашистські ракети зруйнували у Харкові школу - Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
    Рашистські ракети зруйнували у Харкові школу
    фото: Олексій Мужчина, Главком

    Внаслідок нічого обстрілу Харкова є поранений

    Російські окупанти цієї ночі вчергове обстріляли Харків. В результаті було знищено приватний будинок в Основ'янському районі Харкова та гімназію № 46 ім. М.В. Ломоносова.

    Варто зазначити, що внаслідок обстрілу поранення отримав 62-річний мешканець будинку.

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    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
    фото: Олексій Мужчина, Главком

    Нагадаємо, напередодні після обстрілу Харкова: рятувальники визволили з-під завалів двох людей, песика та папугу.

    Ракета влучила у житловий будинок, розташований в самому середмісті.

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    Теги: Харків росія окупанти війна школа Україна будинок окупація #stoprussia
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    Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото