Окупанти у Харкові знищили школу та приватний будинок. Моторошні фото
Рашистські ракети зруйнували у Харкові школу
фото: Олексій Мужчина, Главком
Внаслідок нічого обстрілу Харкова є поранений
Російські окупанти цієї ночі вчергове обстріляли Харків. В результаті було знищено приватний будинок в Основ'янському районі Харкова та гімназію № 46 ім. М.В. Ломоносова.
Варто зазначити, що внаслідок обстрілу поранення отримав 62-річний мешканець будинку.
фото: Олексій Мужчина, Главком
Нагадаємо, напередодні після обстрілу Харкова: рятувальники визволили з-під завалів двох людей, песика та папугу.
Ракета влучила у житловий будинок, розташований в самому середмісті.
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