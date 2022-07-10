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    Події в Україні

    Росіяни розбомбили батальйон «ДНР» на Донеччині: аудіоперехоплення СБУ

    Точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується - Росіяни розбомбили батальйон «ДНР» на Донеччині: аудіоперехоплення СБУ
    Точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується
    фото з відкритих джерел

    Загарбники намагалися зберегти інцидент у секреті

    Росіяни розбомбили батальйон «ДНР» на Донеччині. Мова йде про 2 батальйон першого армійського корпусу «народної міліції «ДНР», який воює у складі армії РФ. Про це свідчить аудіоперехоплення, оприлюднене Службою безпеки України.

    Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з «Л/ДНР» і так здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо.

    «Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь», – розповідає один із бойовиків «ДНР», якого РФ також мобілізувала на війну проти України.

    Точна цифра втрат у результаті інциденту з боку РФ замовчується, повідомляє СБУ.

    Раніше Служба безпеки України затримала у Бахмуті, що на Донеччині, зрадника, який працював на армію країни-агресора.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив кілька днів тому, що на Бахмутському напрямку окупанти зазнають серйозних втрат.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна мова Україна армия окупація мясо #stoprussia
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    Росіяни розбомбили батальйон «ДНР» на Донеччині: аудіоперехоплення СБУ