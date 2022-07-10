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    Події в Україні

    Рашисти вигадали схему відбору житла на окупованих територіях

    Окупанти обстріляли газопровід на Запоріжжі, щоб отримати &laquo;законну&raquo; можливість відбирати залишене житло - Рашисти вигадали схему відбору житла на окупованих територіях
    Окупанти обстріляли газопровід на Запоріжжі, щоб отримати «законну» можливість відбирати залишене житло
    фото з відкритих джерел

    Мепшканці трьох районів Запорізької області залишилися без газу

    Окупанти вирішили використати проблеми із газопостачанням на захоплених ними територіях Запорізької області. Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

    За словами Федорова, рашисти зумисне обстріляли газопровід, який постачає блакитне паливо до Василівського, Мелітопольського і Пологівського районів. Таким чином, зазначив мер Мелітополя, окупанти отримали підстави відбирати житло, власники якого виїхали на вільну українську територію.

    «Тепер для його (газопроводу – ред..) запуску потрібна особиста присутність господарів будинків та квартир. І покинуте житло ризикує бути «націоналізованим», – пояснив міський голова Мелітополя.

    Він нагадав, що росіяни неодноразово ігнорували пропозиції української сторони про встановлення режиму тиші для ремонту газопроводу, який вони ж самі й обстріляли. «Як результат - ремонтна бригада потрапила під обстріл», – нагадав Федоров.

    Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, стало відомо, що окупанти вивозять техніку і військових із Маріуполя на Запоріжжя, посилюючи південний фронт.

    А у Мелітопольському районі, за інформацією місцевих ЗМІ, рашистські офіцери ґвалтують своїх солдатів за невиконання наказів.

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    Теги: росія окупанти газ війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Рашисти вигадали схему відбору житла на окупованих територіях