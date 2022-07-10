Рашисти вигадали схему відбору житла на окупованих територіях

Окупанти обстріляли газопровід на Запоріжжі, щоб отримати «законну» можливість відбирати залишене житло

Мепшканці трьох районів Запорізької області залишилися без газу

Окупанти вирішили використати проблеми із газопостачанням на захоплених ними територіях Запорізької області. Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, рашисти зумисне обстріляли газопровід, який постачає блакитне паливо до Василівського, Мелітопольського і Пологівського районів. Таким чином, зазначив мер Мелітополя, окупанти отримали підстави відбирати житло, власники якого виїхали на вільну українську територію.

«Тепер для його (газопроводу – ред..) запуску потрібна особиста присутність господарів будинків та квартир. І покинуте житло ризикує бути «націоналізованим», – пояснив міський голова Мелітополя.

Він нагадав, що росіяни неодноразово ігнорували пропозиції української сторони про встановлення режиму тиші для ремонту газопроводу, який вони ж самі й обстріляли. «Як результат - ремонтна бригада потрапила під обстріл», – нагадав Федоров.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, стало відомо, що окупанти вивозять техніку і військових із Маріуполя на Запоріжжя, посилюючи південний фронт.

А у Мелітопольському районі, за інформацією місцевих ЗМІ, рашистські офіцери ґвалтують своїх солдатів за невиконання наказів.