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    Події в Україні

    Ракетний удар по багатоповерхівці на Донеччині: з’явилося відео прильоту

    Рятувальна операція у Часовому Яру триває - Ракетний удар по багатоповерхівці на Донеччині: з’явилося відео прильоту
    Рятувальна операція у Часовому Яру триває
    фото: ДСНС України/Facebook

    Число жертв у Часовому Яру Донецької області збільшилося до 8

    Кількість жертв внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області збільшилася до 8. Пошукова операція продовжується. Про це ідеться у повідомленні ДСНС України. .

    «О 10:25 на місці проведення пошуково-рятувальних робіт в п’ятиповерховому житловому будинку у місті Часів Яр додатково з-під завалів вилучено тіло однієї загиблої особи. Всього в наслідок ракетного удару загинуло 8 осіб», – ідеться в повідомленні.

    Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив відео влучання ракети в будинок.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

    Нагадаємо, щонайменше три десятки людей перебувають під завалами п'ятиповерхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з «Ураганів».

    У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники – намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.

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    Теги: росія окупанти ДСНС депутат війна Олексій Гончаренко УДАР рятувальники Україна будинок окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по багатоповерхівці на Донеччині: з’явилося відео прильоту