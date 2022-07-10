Ракетний удар по багатоповерхівці на Донеччині: з’явилося відео прильоту

Число жертв у Часовому Яру Донецької області збільшилося до 8

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Часовому Яру Донецької області збільшилася до 8. Пошукова операція продовжується. Про це ідеться у повідомленні ДСНС України. .

«О 10:25 на місці проведення пошуково-рятувальних робіт в п’ятиповерховому житловому будинку у місті Часів Яр додатково з-під завалів вилучено тіло однієї загиблої особи. Всього в наслідок ракетного удару загинуло 8 осіб», – ідеться в повідомленні.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив відео влучання ракети в будинок.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, щонайменше три десятки людей перебувають під завалами п'ятиповерхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з «Ураганів».

У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники – намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами.