Financial Times: Юлія Тимошенко бореться за збереження своїх президентських надій

Юлія Тимошенко рекламує популістські заходи, спрямовані на старших виборців, щоб повернути втрачені місця Фото: Reuters

«Газова принцеса», обличчя народного повстання, екс-прем'єр тепер, якщо вірити опитуванням, відстає від головних конурентів

Юлія Тимошенко має репутацію політика, який володіє великим мистецтвом політичного «виживання». Вона - обличчя народного повстання, її називають «газовою принцесою» через її минуле енергетичного олігарха, вона була ув'язнена суперником, вона - колишній український прем'єр-міністр.

Проте вимоги до змін з боку українців, яким надокучила корупція та низький рівень життя, все ще можуть поставити під загрозу її третю і, можливо, останню спробу стати президентом країни на виборах цього місяця.

Вона стверджує, що її досвід ведення переговорів з Володимиром Путіним допоможе їй завершити тліючу війну на східному кордоні України, розширивши переговори завдяки участі США і Великобританії - навіть якщо її минулі відносини з російським президентом роблять її об'єктом підозри деяких українців. «Їй притаманна наполегливість і твердість характеру, завдяки чому вона може повернути довіру людей», - сказав заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря.

Але, якщо минулого року пані Тимошенко упевнено очолювала рейтинги, то тепер ситуація для неї ускладнилась. Поява Володимира Зеленського, 41-річного коміка без політичного досвіду, зменшили і її надії, і надії Петра Порошенка, чинного президента, який бажає переобрання.

Зараз, напередодні виборів 31 березня, Зеленський на першому місці. Ріст його популярності залишив пані Тимошенко сам на сам у боротьбі з Порошенком за вихід до ймовірного другого туру 21 квітня.

У своєму прагненні повернути позиції, Тимошенко вдається до популістських обіцянок, орієнтованих на виборців старшого віку: скорочення цін на газ вдвічі, підвищення пенсій втричі і повернення заощаджень радянським вкладникам. Такі гасла насторожили інвесторів, які побоюються, що це може поставити під загрозу критичну фінансову допомогу від МВФ, яку Порошенко пообіцяв підтримати.

У промові минулого місяця Тимошенко зробила різкі звинувачення, що Порошенко призначив Міністра охорони здоров'я, що народилася в США, за наказом «іноземців», які хотіли «поекспериментувати з українцями».

Проте в українців, які прагнуть змін, - і вона, і Порошенко мають негативні рейтинги – тому в цьому випадку її популістських пропозицій може бути недостатньо. Повідомлення ЗМІ про пожертвування на її президентську кампанію на суму 6 мільйонів доларів викликали запитання про їхнє походження. Ці повідомлення загрожують затьмарити її повернення. Вона заперечує будь-які правопорушення. «Ніхто при здоровому глузді не повірить, що вона зробить те, що обіцяє», - вважає Віктор Андрусів, експерт Українського інституту майбутнього, ліберального аналітичного центру. – «Минулого року вона досягла своєї межі, використала всі свої тузи і незрозуміло, які козирі в неї ще залишилися».

Відповідаючи на запитання Financial Times на брифінгу в понеділок, посланник США в Україні Курт Волкер поставив під сумнів заклик Тимошенко до США та Великобританії активізувати свою роль у мирних переговорах через так званий формат Будапештського меморандуму, план, який назвали в честь угоди 1994 року, за якою Київ здав свій радянський ядерний арсенал в обмін на гарантії безпеки.

«Те, що ми маємо, - це не відсутність відповідного формату, а відсутність волі з боку Росії», щоб вийти з Криму та східного регіону України, сказав Волкер, додавши, що Москва «окупувала» обидва регіони.

Спроба метаморфози пані Тимошенко є останньою в її довгій кар'єрі. Коли колишній енергетичний магнат пішла в політику наприкінці 1990-х років, вона розмовляла лише російською мовою, але успішно переробила себе в націоналістського, прозахідного реформатора, а її образ завершила типова українська білява коса.

Популістські висловлювання зробили її зіркою Помаранчевої революції 2004 року, яка перекреслила сфальсифіковану перемогу проросійського кандидата Віктора Януковича. Вона відбула два терміни на посаді прем'єр-міністра, однак після укладення угоди з Росією про імпорт газу в 2009 році її народна підтримка впала. Янукович повернувся до влади у 2010 році.

Він ув’язнив її за газову угоду і заплатив американському політичному консультанту Полу Манафорту, який тепер засуджений в рамках розслідування втручання Росії в американські вибори, щоб той зробив звіт, що виправдовує її арешт. Пані Тимошенко відкидає звинувачення в минулій корупції, як «пропаганду Манафорта». Їй, дійсно, не були пред’явлені звинувачення з боку США, коли її наставник Павло Лазаренко був ув'язнений у 2006 році за відмивання $114 млн.

Багато спостерігачів вважали, що її кар'єра підійшла до кінця, коли Тимошенко не вдалося виграти вибори після звільнення з в'язниці в 2014 році. «Вона повернулася до школи, - сказав пан Немиря. – І це не просто гарні слова, гасла, і все таке. Вона дійсно працювала з документами, у робочих групах».

Однак західні прихильники та інвестори України вважають, що Тимошенко повинна буде вибирати між здійсненням своїх популістських обіцянок та заспокоєнням МВФ, чия підтримка залежить від реформи комунального сектору. Керуючий директор МВФ Крістін Лагард після зустрічі з Тимошенко минулого місяця сказала, що вона «підкреслила нагальну необхідність для України зберегти здобутки, досягнуті у відновленні макроекономічної стабільності, і продовжити глибші структурні реформи».

Палка риторика Юлії Тимошенко більше не приваблює широкі народні маси, як це було десять років тому. Підтримка Тимошенко на заході України впала настільки, що її помічникам довелося звозити прихильників, щоб мітинги виглядали масовішими, розповів неназваний місцевий член партії.

Але наполегливе прагнення Тимошенко керувати означає, що мало хто готовий скинути її з рахунків. «Вона вважає, що Україна занадто велика для маленьких мрій», - сказав пан Немиря, перефразовуючи вислів Рональда Рейгана «Кожна мрія починається з мрійника».

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