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    Повторюють досвід Росії? На каналі Мураєва у ліфті повісили величезний портрет Зеленського

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    Тепер чекаємо на відео, на якому українці висловлюватимуть своє ставлення до глави держави? - Повторюють досвід Росії? На каналі Мураєва у ліфті повісили величезний портрет Зеленського
    Тепер чекаємо на відео, на якому українці висловлюватимуть своє ставлення до глави держави?

    У Росії вже також вішали портрет президента в ліфті

    В ліфті телеканалу «Наш», який належить політику Євгену Мураєву, розмістили великий портрет президента України Володимира Зеленського. Відповідні світлини в соціальній мережі Facebook розмістив політолог Олег Лісний.

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    Повторюють досвід Росії? На каналі Мураєва у ліфті повісили величезний портрет Зеленського
    Повторюють досвід Росії? На каналі Мураєва у ліфті повісили величезний портрет Зеленського

    Нагадаємо, в Росії пранкери повісили в ліфті московської багатоповерхівки великий портрет президента Росії Володимира Путіна та зняли на камеру реакцію мешканців будинку.

    Варто зазначити, що зображення очільника Росії переважно викликало в росіян негативні емоції

    Володимир Зеленський
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