Повторюють досвід Росії? На каналі Мураєва у ліфті повісили величезний портрет Зеленського



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Тепер чекаємо на відео, на якому українці висловлюватимуть своє ставлення до глави держави?

У Росії вже також вішали портрет президента в ліфті

В ліфті телеканалу «Наш», який належить політику Євгену Мураєву, розмістили великий портрет президента України Володимира Зеленського. Відповідні світлини в соціальній мережі Facebook розмістив політолог Олег Лісний.

Нагадаємо, в Росії пранкери повісили в ліфті московської багатоповерхівки великий портрет президента Росії Володимира Путіна та зняли на камеру реакцію мешканців будинку.

Варто зазначити, що зображення очільника Росії переважно викликало в росіян негативні емоції