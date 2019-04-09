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    США і Бразилія чекають на розкол в армії Венесуели

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    Армія Венесуели - США і Бразилія чекають на розкол в армії Венесуели
    Армія Венесуели

    Болсонару не хоче, щоб нинішня Венесуела перетворилася на нову Кубу або Північну Корею

    Влада Бразилії і США працює над тим, щоб посіяти розкол у венесуельській армії і уникнути збройного вторгнення до Венесуели. Про це президент Бразилії Жаїр Болсонару розповів в інтерв'ю радіостанції Jovem Pan у понеділок, 9 квітня.

    «Ми не повинні допустити, щоб Венесуела перетворилася на нову Кубу або Північну Корею», - заявив бразильський лідер.

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    При цьому в разі військового вторгнення до Венесуели Болсонару збирається спочатку звернутися до Ради національної оборони Бразилії та Конгресу, щоб ухвалити рішення і скоординувати подальші дії.

    Водночас президент Бразилії вважає, що якщо глава Венесуели Ніколас Мадуро буде повалений у результаті якої-небудь іноземної інтервенції, то, незалежно від того, хто прийде до влади, в країні може спалахнути партизанська війна, організована його прихильниками.

    Раніше лідер опозиції Хуан Гуайдо під час акції протесту в столиці Венесуели анонсував початок фінальної стадії протестів проти президента Ніколаса Мадуро.

    Нагадаємо, у квітні законодавчі збори Венесуели позбавили депутатської недоторканності тимчасового президента Хуана Гуайдо.

    Раніше верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

    За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території.

    4 квітня влада Венесуели розпочала кримінальний процес проти Гуйадо.

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    США армія Венесуела Бразилія Хуан Гуайдо
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