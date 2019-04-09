США і Бразилія чекають на розкол в армії Венесуели



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Армія Венесуели

Болсонару не хоче, щоб нинішня Венесуела перетворилася на нову Кубу або Північну Корею

Влада Бразилії і США працює над тим, щоб посіяти розкол у венесуельській армії і уникнути збройного вторгнення до Венесуели. Про це президент Бразилії Жаїр Болсонару розповів в інтерв'ю радіостанції Jovem Pan у понеділок, 9 квітня.

«Ми не повинні допустити, щоб Венесуела перетворилася на нову Кубу або Північну Корею», - заявив бразильський лідер.

При цьому в разі військового вторгнення до Венесуели Болсонару збирається спочатку звернутися до Ради національної оборони Бразилії та Конгресу, щоб ухвалити рішення і скоординувати подальші дії.

Водночас президент Бразилії вважає, що якщо глава Венесуели Ніколас Мадуро буде повалений у результаті якої-небудь іноземної інтервенції, то, незалежно від того, хто прийде до влади, в країні може спалахнути партизанська війна, організована його прихильниками.

Раніше лідер опозиції Хуан Гуайдо під час акції протесту в столиці Венесуели анонсував початок фінальної стадії протестів проти президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, у квітні законодавчі збори Венесуели позбавили депутатської недоторканності тимчасового президента Хуана Гуайдо.

Раніше верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території.

4 квітня влада Венесуели розпочала кримінальний процес проти Гуйадо.