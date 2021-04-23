Скільки шашлику можна з’їсти, щоб не нашкодити здоров’ю

Дієтологиня рекомендує за раз з’їдати не більше 200-300 грамів шашлику

Навесні настає сезон шашликів, бо всі скучили за теплом, сонцю та природі. Дієтологиня Ганна Івашкевич розповіла, скільки шашлику рекомендується з’їдати за один раз, щоби не нашкодити здоров’ю. Про це повідомляє CommentsUA.

Спеціалістка зазначила, що найчастіше для приготування шашлику вибирають свинину, баранину і яловичину, але ці види м’яса більш жорсткі через велику кількість сполучних тканин. Величезні порції м’яса можуть серйозно вдарити по здоров’ю, зокрема нашкодити підшлунковій залозі, викликати важкість у шлунку, метеоризм, нудоту та інші розлади шлунково-кишкового тракту.

Дієтологиня рекомендує за раз з’їдати не більше 200-300 грамів шашлику, тоді удар по організму буде мінімальний. Навряд чи хтось зможе подужати один кілограм смаженого м’яса за один присід, але варто розуміти, що це буде згубним для здоров’я, тому краще навіть не пробувати.

Також дієтологиня рекомендує віддавати перевагу м’ясу молодих тварин із малою кількістю жирових вкраплень, тому що воно буде краще засвоюватися організмом і не викличе дискомфорту в шлунку. Хоча кількість з’їденого продукту залежить не тільки від його якості, але і від вашої фізичної активності, віку та навіть статі.

Зазначимо, середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні. Подорожчання відбулося перевано за рахунок зростання цін на яйця і курятину.

Також в Україні соняшникова олія здорожчала рекордними темпами. У порівнянні з минулорічними цінами, вартість соняшникової олії зросла більш ніж удвічі.

Економічний експерт Борис Кушнірук розповів, що з кінця весни в Україні почнеться зниження цін на харчі, зокрема подешевшають молоко, яйця та м'ясо.

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