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    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву

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    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву

    Творчість бразильця несе в собі не тільки іронію і сарказм, але і позитив, який привертає увагу рекламних компаній

    Володіючи відмінним почуттям гумору і незвичайним талантом, бразильський художник-ілюстратор Тіаго Хойсель створює барвисті анімаційні малюнки, які, викликають посмішку і дарують море позитиву, забезпечуючи хорошим настроєм на цілий день.

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    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву
    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву

    Тіаго з раннього віку любив малювати, але навряд чи замислювався, що в майбутньому це може стати його професією.

    Одного разу в одному з журналів він наткнувся на карикатури відомого художника Іке. Ці роботи настільки сильно вразили Тіаго, що він став не просто колекціонувати малюнки, а й створювати їх копії. А з часом, «набивши» руку, він почав малювати неймовірно реалістичні шаржі на відомих персонажів шоу-бізнесу і спорту, а також мультиплікаційних героїв.

    Його творчість несе в собі не тільки іронію і сарказм, але і позитив, який привертає увагу рекламних компаній, які охоче запрошують художника до співпраці.


    Теги: Бразилія гумор Південна Америка
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    Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву