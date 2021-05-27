Смішні та курйозні малюнки бразильського художника, які дарують море позитиву

Творчість бразильця несе в собі не тільки іронію і сарказм, але і позитив, який привертає увагу рекламних компаній

Володіючи відмінним почуттям гумору і незвичайним талантом, бразильський художник-ілюстратор Тіаго Хойсель створює барвисті анімаційні малюнки, які, викликають посмішку і дарують море позитиву, забезпечуючи хорошим настроєм на цілий день.

Тіаго з раннього віку любив малювати, але навряд чи замислювався, що в майбутньому це може стати його професією.

Одного разу в одному з журналів він наткнувся на карикатури відомого художника Іке. Ці роботи настільки сильно вразили Тіаго, що він став не просто колекціонувати малюнки, а й створювати їх копії. А з часом, «набивши» руку, він почав малювати неймовірно реалістичні шаржі на відомих персонажів шоу-бізнесу і спорту, а також мультиплікаційних героїв.

Його творчість несе в собі не тільки іронію і сарказм, але і позитив, який привертає увагу рекламних компаній, які охоче запрошують художника до співпраці.



