Соціальна нерівність крізь об'єктив фотокамери. Як виглядав Нью-Йорк 1980-х років



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Річард Сендлер (Richard Sandler) почав знімати на вулицях Нью-Йорка в 1977-му році, озброївшись плівковою Leica

Він знімав і на респектабельній П'ятій авеню, і в покритих графіті брудних вагонах метро. «Ви записуєте час, - каже фотограф. - Ви шукаєте тенденції. Якщо ви перебуваєте на вулиці, то ви їх бачите. На вулиці ви бачите все».

Його чорно-білі знімки зазвичай підкреслюють соціальну нерівність в суспільстві або тонко на неї натякають.

Пізніше Сандлер став все менше знімати на вулицях. Він відчув, що стільникові телефони забрали у фотографів об'єкти зйомки.

«Немає нічого більш нудного, нічого більш непоказного і порожнього, ніж людина, що йде по вулиці з мобільним телефоном», - сказав фотограф і зайнявся режисерською діяльністю.

Джерело: cameralabs.org