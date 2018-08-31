US Open. Цуренко у другому колі сенсаційно здолала другу ракетку світу
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Розсилка
Леся у двох сетах обіграла Каролін Возняцкі з Данії
Леся Цуренко створила сенсацію на Відкритому чемпіонаті США 2018 року з тенісу.
Українська тенісистка у другому колі у двох сетах не залишила шансів другій ракетці світу Каролін Возняцкі.
Цуренко невдало почала поєдинок, програвши дві власні подачі поспіль – 1:3.
Але Леся зібралася, зробила два брейки та виграла перший сет з рахунком 6:4.
У другому тенісистки йшли рівно до п'ятого гейму, після чого українка взяла чотири очки поспіль – 6:2.
У третьому колі Цуренко зіграє проти чешки Катержини Синякової (WTA 54), яка була сильнішою за Айлу Томлянович.
US Open – 2018
The Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США
Призовий фонд: $40,912,000
Друге коло
Леся Цуренко (Україна) – Каролін Возняцкі (Данія, 2) – 6:4, 6:2
Нагадаємо, у першому колі Цуренко обіграла Елісон ван Ейтванк.