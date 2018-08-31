  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    US Open. Цуренко у другому колі сенсаційно здолала другу ракетку світу

    • Розсилка
    Леся Цуренко. Фото USTA - US Open. Цуренко у другому колі сенсаційно здолала другу ракетку світу
    Леся Цуренко. Фото USTA

    Леся у двох сетах обіграла Каролін Возняцкі з Данії

    Леся Цуренко створила сенсацію на Відкритому чемпіонаті США 2018 року з тенісу.

    Українська тенісистка у другому колі у двох сетах не залишила шансів другій ракетці світу Каролін Возняцкі.

    Цуренко невдало почала поєдинок, програвши дві власні подачі поспіль – 1:3.

    Але Леся зібралася, зробила два брейки та виграла перший сет з рахунком 6:4.

    У другому тенісистки йшли рівно до п'ятого гейму, після чого українка взяла чотири очки поспіль – 6:2.

    У третьому колі Цуренко зіграє проти чешки Катержини Синякової (WTA 54), яка була сильнішою за Айлу Томлянович.

    US Open – 2018

    The Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Нью-Йорку, США

    Призовий фонд: $40,912,000

    Друге коло

    Леся Цуренко (Україна) – Каролін Возняцкі (Данія, 2) – 6:4, 6:2

    Нагадаємо, у першому колі Цуренко обіграла Елісон ван Ейтванк.

    США теніс Леся Цуренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ